Por Redação O Sul | 19 de março de 2020

Os permissionários do Mercado Público de Porto Alegre colocaram em prática as determinações do decreto 20.506, da prefeitura de Porto Alegre, que orienta sobre as ações que devem ser seguidas para o controle da propagação do coronavírus.

No restaurante Gambrinus, o mais antigo da cidade, os funcionários mais velhos e os que estão em grupos de risco foram dispensados. Além disso, as mesas foram espaçadas e foi criada uma planilha de higienização do salão.

“Estamos operando com 40% da nossa capacidade. Mas é algo que precisa ser feito”, conta João Melo, proprietário do local. O horário de atendimento aos clientes também foi reduzido: das 11h às 16h.

Na Temakeria Japesca, foram retiradas cinco mesas e as bancadas, passando dos 49 lugares habituais para 20. O Restaurante e Choperia Essencial reduziu em 50% a capacidade de atendimento com a diminuição das mesas no espaço localizado no térreo.

Além dos restaurantes, as lojas também estão se precavendo, colocando cartazes que indicam a distância de um metro para o atendimento junto ao balconista, bem como um cliente por vez para ser atendido nos caixas. Em outra, como a Comercial Martini, foi adotado o uso de máscaras.

Após uma reunião da diretoria da Associação do Comércio do Mercado Público Central, foram colocadas em prática no local ações como a dispensa de funcionárias grávidas, do grupo de risco e maiores de 60 anos, a oferta de álcool em gel para uso de clientes e trabalhadores e a instalação, a curto prazo, de uma pia para higienização das mãos, com acionamento de pedal, junto à praça de alimentação.

