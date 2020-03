Rio Grande do Sul IPE Saúde passa a cobrir exame para detectar o coronavírus

Por Redação O Sul | 19 de março de 2020

O IPE Saúde passou a cobrir o exame para a detecção do coronavírus, conforme portaria publicada no Diário Oficial do Estado. O procedimento será realizado mediante solicitação médica, por profissional credenciado ao instituto, nos pacientes que se enquadrem nos protocolos clínicos divulgados.

Por recomendações técnicas e de segurança, o teste precisará ser feito nos laboratórios certificados pelo Ministério da Saúde. Por enquanto, somente o Laboratório Central do Estado está apto a realizá-lo no Rio Grande do Sul.

Quanto ao custo, o procedimento segue a mesma regra dos demais serviços, nos quais o usuário pagará no máximo 50% do valor, sendo que em ambulatórios e nos casos de hospitalização não haverá cobrança aos pacientes. O IPE Saúde prepara a sua estrutura para o provável aumento da demanda.

