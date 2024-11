Acontece X Fórum Oportunidades da Economia homenageará instituições pelo trabalho durante a enchente

Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2024

Exército Brasileiro, Corpo de Bombeiros, Brigada Militar e Polícia Civil serão agraciados no evento desta quinta-feira (7), no auditório do Ministério Público do RS. Foto: Exército Foto: Exército

A 10ª edição do Fórum Oportunidades da Economia terá um simbolismo especial por tudo o que o Estado do Rio Grande do Sul viveu em 2024. Além do foco nas ações do Plano Rio Grande, o evento também prestará homenagem às instituições que se destacaram pelo trabalho incansável durante a catástrofe climática. São elas: a Brigada Militar, a Polícia Civil, o Exército Brasileiro e o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul.

O Comandante Militar do Sul, General Hertz Pires do Nascimento, reforça que, mesmo seis meses após o início das enchentes, a operação ainda não terminou: “Agora mesmo, na semana passada, nós fizemos o lançamento da segunda ponte em Santa Maria. Essas iniciativas nos fortalecem, porque eu tenho que começar a retirar também o meu material. Esse material é utilizado nas nossas instituições. Então essas iniciativas nos deixam felizes, que no futuro, no próximo ano, nós vamos ter solução para esses problemas causados pelas chuvas”, disse o general.

Sobre a homenagem ao Exército Brasileiro, o comandante confirmou presença e ressaltou o trabalho dos parceiros do Comando Militar do Sul. “Estarei lá com muito prazer. Quero agradecer já de antemão o convite, fico muito honrado com o reconhecimento. E certamente isso vai para todos aqueles que trabalharam no Comando Conjunto, não só as Forças Armadas, mas todas as agências, os parceiros, todos aqueles que se dedicaram a nos ajudar nesse esforço conjunto que foi realizado”, enaltece Hertz.

X Fórum Oportunidades da Economia segundo Plano Rio Grande

O X Fórum Oportunidades da Economia é uma iniciativa da Rede Pampa em parceria com Banrisul, Icatu e Rio Grande Seguros, e Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado. O evento acontece nesta quinta-feira (7), no auditório do Ministério Público do RS, a partir das 14h. A Rede Pampa fará uma ampla cobertura dos debates, com transmissão ao vivo pela Rádio Liberdade, pelo canal no Youtube da TV Pampa e pelo site www.forumoportunidadeseconomia.com.br.

Dentre os painelistas confirmados estão: o presidente do Banrisul, Fernando Lemos; o secretário do Turismo do RS, Ronaldo Santini; o vice-presidente da Icatu Seguros e presidente da Rio Grande Seguros, César Saut; o diretor dos hospitais São Francisco, Sto Antônio e Nora Teixeira, Fernando Lucchese; o diretor da Reiter Log, Mauro Pilz; diretor-geral da CMPC, Antonio Lacerda; o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos; o presidente do Sistema FIERGS, Cláudio Bier; o diretor da Partner at McKinsey & Company, Sergio Canova Junior; a secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura do RS, Marjorie Kauffmann; o presidente da Cotrijal, Nei Manica; e o diretor de Desenvolvimento do Banrisul, Fernando Postal.

A abertura do Fórum será feita pelo governador Eduardo Leite. A apresentação ficará a cargo da comunicadora da TV Pampa Magda Beatriz e a mediação dos debates será conduzida pelo vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto. O secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul, Ernani Polo, fará o encerramento do encontro.

O evento é direcionado a prefeitos, secretários estaduais e municipais ligados ao desenvolvimento, tribunais de Contas, Justiça e Ministério Público, empresários do Trade Turístico, além de profissionais de imprensa e demais interessados no desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul. As inscrições são gratuitas e limitadas até o dia 6/11 também pelo site www.forumoportunidadeseconomia.com.br.

