Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2024

Participam da competição diversas equipes militares do Exército Brasileiro e das Polícias Militares de vários estados da Federação. Foto: Exército Brasileiro Foto: Exército Brasileiro

O Campeonato Brasileiro Militar/Campeonato de Hipismo do Exército começa nesta quarta-feira (6) e segue até o dia 9 de novembro, no 3º Regimento de Cavalaria de Guarda (3º RCG), localizado na Rua Doutor Salvador França, 201, no bairro Partenon, em Porto Alegre. A competição faz parte do calendário de atividades hípicas organizadas pela Confederação Brasileira de Hipismo (CBH), Comissão de Desportos do Exército (CDE), e pelo Comando Militar do Sul (CMS).

Participam da competição diversas equipes militares do Exército Brasileiro e das Polícias Militares de vários estados da Federação. O evento será realizado na Pista Dragões de Minas Gerais, nas dependências do Regimento Osorio, nos horários compreendidos entre 13:30h às 21:00h.

A cerimônia de abertura do evento será realizada nesta quarta-feira (6), às 18:00h, com a presença do Comandante Militar do Sul, General Hertz Pires do Nascimento. Na abertura será também reinaugurada a Pista Dragões de Minas Gerais, com novo piso, nova iluminação e novas arquibancadas, ambos com padrão internacional.

O evento será aberto ao público em geral, com entrada franca. Haverá praça de alimentação e estacionamento no local.

2024-11-06