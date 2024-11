Acontece Em Porto Alegre, UNFPA fortalece ações de resposta à violência baseada no gênero em meio à crise climática e lançou novo Guia de Enfrentamento

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2024

Florbela Fernandes, representante do UNFPA no Brasil, está em Porto Alegre para uma agenda de ações até o dia 07 de novembro Foto: Bruno Gomes dos Santos / Agência Vidya Foto: Bruno Gomes dos Santos / Agência Vidya

Em resposta às recentes emergências climáticas no Rio Grande do Sul, o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) tem intensificado seu apoio em Porto Alegre e regiões afetadas, fortalecendo as capacidades locais e promovendo proteção e resiliência comunitária. Desde o dia 5, até o dia 7 de novembro, o UNFPA e parceiros locais estarão reunidos em Porto Alegre para discutir estratégias de apoio. Na tarde da última terça-feira, foi lançado o Guia de Enfrentamento à Violência Baseada no Gênero no Contexto de Emergência Climática do Rio Grande do Sul, uma ferramenta essencial para a resposta a casos de violência baseada em gênero em situações de crise.

“A criação deste guia é um marco essencial para a garantia do acesso aos serviços de resposta à violência baseada no gênero, Rio Grande do Sul. As emergências climáticas tendem a intensificar os riscos e as vulnerabilidades dos grupos populacionais deixados para trás na jornada do desenvolvimento” afirma Florbela Fernandes, Representante do UNFPA no Brasil. O guia foi elaborado pelo UNFPA, a partir das demandas do território, com o apoio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e a Secretaria de Desenvolvimento Social, cujo propósito é apoiar a resposta humanitária em cenários de emergência, oferecendo recomendações práticas e estratégicas para garantir que as sobreviventes de violência de gênero tenham acesso a serviços especializados, de qualidade e adequados às suas necessidades em situações de crise.

O guia oferece:

– Protocolos para atuação ética e sensível, assegurando a dignidade e segurança das sobreviventes;

– Orientações para a identificação e prevenção de riscos de violência;

-Princípios de segurança, confidencialidade e não discriminação para um atendimento humanizado;

– Diretrizes de articulação com a rede de proteção local para respostas integradas e sustentáveis;

– Boas práticas inspiradas em experiências nacionais e internacionais.

No evento de lançamento do Guia estiveram presentes Priscila Leite, Coordenadora de Campo, Força Nacional do SUAS, Ministério do Desenvolvimento Social, Beto Fantinel, Secretário da Secretaria de Desenvolvimento Social, Gustavo Saldanha, Secretário-Adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Social, e Tassiane Lemos, Referência Técnica da escola de Desenvolvimento Social. “Nossa missão é proteger a saúde, a dignidade e os direitos das mulheres e das adolescentes, em colaboração com as autoridades e as comunidades locais, contribuindo para “zero violência baseada no Gênero e práticas nocivas”, afirma Florbela. O UNFPA, em parceria com autoridades locais e organizações humanitárias, tem promovido capacitações, apoio técnico e atividades de comunicação para fortalecer a resposta à violência baseada em gênero. Entre as principais ações destacam-se:

– Distribuição de kits dignidade: mais de 4.800 kits com itens de higiene foram entregues a mulheres em situação de vulnerabilidade e risco de violência.

– Distribuição de materiais informativos: produção e distribuição de 8.000 unidades do Violentômetro (ventarola que ajuda a identificar e medir a incidência de violência), além de guias e redes de apoio para encaminhamento de casos.

– Atendimento e suporte direto: gestão de casos de sobreviventes de violência baseada no gênero e violência sexual, proporcionando assistência direta a mulheres e meninas nos serviços da rede pública.

– Formações especializadas: treinamentos em violência baseada no gênero, gestão de casos, proteção contra abuso e exploração sexual e novas masculinidades para gestores e profissionais da Rede de Proteção Intersetorial e da rede humanitária, além de fortalecimento das redes de proteção comunitária com apoio psicossocial.

