Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2024

Inscrições são gratuitas e já estão abertas. Público pode optar por modalidade presencial ou virtual. Foto: O Sul Edição de 2024 traz treze painelistas que representam os principais setores da economia gaúcha e do poder público. Foto: O Sul Foto: O Sul

As principais mentes do Rio Grande do Sul reunidas durante uma tarde inteira para pensar e debater o progresso do estado – é isso o que propõe o VIII Fórum Rio Grande do Sul: Novos Horizontes para o Desenvolvimento. Promovido e realizado pela Rede Pampa, o evento acontece no dia 8 de fevereiro, na sede da Saba, em Xangri-Lá, no litoral norte, das 14h30 às 18h30.



O formato de Fórum permite total interação entre o time de debatedores e ainda possibilita que o público acompanhe e participe das discussões tanto de modo presencial quanto virtual. Com a participação do governador Eduardo Leite, e do vice-governador, Gabriel Souza, o encontro é uma oportunidade única para entender como as principais lideranças do estado enxergam o futuro econômico da região. É a chance de acompanhar, em tempo real, o surgimento de novas possibilidades a partir da troca de ideias entre os representantes do poder público e do empresariado.



O objetivo é que, mais uma vez, o encontro proporcione a geração de estratégias para o crescimento do Rio Grande do Sul em todos os setores, priorizando sempre um desenvolvimento sustentável. Por esta razão, a lista de painelistas conta com nomes como Ernani Polo, Secretário de Desenvolvimento Econômico do RS; Fernando Lemos, Presidente do Banrisul; e Nei Mânica, Presidente da Cooperativa Agropecuária e Industrial – Cotrijal.



As inscrições para participar do Fórum são gratuitas, e podem ser feitas através do site forumnovoshorizontesrs.com.br/. O evento também será transmitido para o todo o mundo pelo canal da TV Pampa no Youtube e pela Rádio Liberdade.

