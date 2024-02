Acontece Inscrições estão abertas para o VIII Fórum Rio Grande do Sul: Novos Horizontes para o Desenvolvimento

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O evento é aberto ao público, que pode participar presencialmente ou virtualmente. Foto: Beto Rodrigues/O Sul Painelistas de diferente segmentos trazem para discussão tópicos essenciais para o progresso do estado. Foto: O Sul Foto: Beto Rodrigues/O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Todos os gaúchos vão ter a oportunidade discutir o futuro do Rio Grande do Sul com os principais líderes do poder público e do empresariado estadual. Para ter essa chance é preciso apenas se inscrever no VIII Fórum Rio Grande do Sul: Novos Horizontes para o Desenvolvimento. O evento, promovido e realizado pela Rede Pampa, acontece no dia 8 de fevereiro, na sede da Saba, em Xangri-Lá, no litoral norte, das 14h30 às 18h30.

A proposta é reunir representantes de diversos segmentos da economia local e também do governo para pensar e debater o progresso gaúcho, priorizando sempre o desenvolvimento plural e sustentável. Em formato de Fórum, o evento é aberto ao público e pode ser acompanhado tanto de modo presencial quanto virtual.



Mais uma vez, o encontro contará com a participação do Governador Eduardo Leite e do vice-governador Gabriel Souza, além da mediação do vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto. Neste ano, o time de painelistas é composto por treze nomes de extrema relevância para o cenário econômico do estado, dentre eles, Claudio Bier, presidente do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas do RS.



O empresário promete trazer os desafios enfrentados pela região sul para o debate. “Nós estamos na ponta do Brasil, muito longe do centro comercial de São Paulo, Minas Gerais. Isso afeta todas as indústrias, inclusive a de máquinas agrícolas, fundamental para o estado. Precisamos discutir otimização de transportes”, adianta.



As inscrições para participar do Fórum e testemunhar o surgimento de novas estratégias para o crescimento gaúcho são gratuitas, e podem ser feitas através do site forumnovoshorizontesrs.com.br/. Também haverá transmissão dos painéis pelo pelo canal da TV Pampa no YouTube e pela Rádio Liberdade.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/inscricoes-forum-rio-grande-do-sul/

Inscrições estão abertas para o VIII Fórum Rio Grande do Sul: Novos Horizontes para o Desenvolvimento

2024-01-31