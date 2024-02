Acontece Nilo Frantz Medicina Reprodutiva lança cursos de reprodução assistida

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2024

Entre os temas estão a abordagem ginecológica para preservação da fertilidade e a utilização da fertilização in vitro como método de concepção.

O mercado da reprodução assistida está crescendo cada vez mais ao redor do mundo e, com isso, muitos profissionais da área da saúde estão buscando conhecimento sobre as técnicas de reprodução.

Para ampliar as informações sobre o universo reprodutivo, a Nilo Frantz Medicina Reprodutiva lançará no início de fevereiro os cursos “Jornada da Reprodução Assistida” e “Introdução à Reprodução Assistida”, com foco em profissionais da ginecologia em início de carreira e que pensam em se aprofundar e trabalhar com a reprodução.

O primeiro curso, “Jornada da Reprodução Assistida”, gratuito e on-line, terá a duração de três dias, de 6 a 8 de fevereiro, e abordará assuntos como a transição de carreira, abordagem ginecológica para preservação da fertilidade e a utilização da fertilização in vitro como método de concepção que mais cresce no mundo.

O segundo curso, “Introdução à Reprodução Assistida” começará no dia 5 de março, terá a duração de um ano e abordará diversos assuntos como a preservação da fertilidade, tratamentos de alta e baixa complexidade, aborto de repetição, análise genética de embriões, Nutrição e Psicologia, rotinas de laboratório e muito mais.

“Essa é uma grande oportunidade para os profissionais que sempre quiseram se especializar na área da reprodução assistida. O curso trará um conteúdo riquíssimo para ajudar a capacitar e atrair novos profissionais ao nosso meio”, afirma Dr. Nilo Frantz, especialista em reprodução humana e um dos professores do curso.

Para mais informações sobre o curso, programação completa e valores, acesse o site.

