Acontece “Temos que estar cada vez mais preparados para lidar com as mudanças climáticas”, comenta Gabriel Souza sobre o futuro do RS

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2024

Vice-governador participará do Fórum Rio Grande do Sul – Novos Horizontes, promovido pela Rede Pampa no Litoral Norte. Foto: Divulgação Ex-líder do governo Sartori, Gabriel Souza (MDB) criticou medidas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Em sua oitava edição, o Fórum Rio Grande do Sul – Novos Horizontes para o Desenvolvimento está agendado para a próxima quinta-feira (8), em Xangri-lá, no Litoral Norte gaúcho. O tradicional debate será realizado das 14h30 às 18h30 na sede social da Sociedade Amigos do Balneário de Atlântida (Saba), na Av. Central de Atlântida, 5. O evento é gratuito e aberto ao público em formato virtual e presencial.

Mediado pelo vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto, o encontro é um oferecimento do grupo gaúcho de comunicação e busca discutir atualidades e promover a troca de ideias a respeito do futuro econômico do estado. Com este fim, estarão presentes no fórum tanto o governador Eduardo Leite quanto o vice-governador Gabriel Souza, que aponta as mudanças climáticas como um tópico essencial a ser discutido na ocasião.

Para ele, este é o maior desafio à economia futura e ao desenvolvimento do Rio Grande do Sul, que tem de estar preparado para lidar com as questões decorrentes deste novo cenário. “Estes fatores podem afetar e causar danos à vida das pessoas, que é a parte mais preocupante. Mas também temos as questões dos danos econômicos, em especial no setor primário, que sofreu com estiagens em três safras de verão e, mais recentemente, com um volume imenso de chuvas”, explicou, lembrando o grande impacto que safras ruins têm no Produto Interno Bruto (PIB) do RS.

O VIII Fórum Rio Grande do Sul – Novos Horizontes para o Desenvolvimento é uma ação da Rede Pampa em parceria com Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Secretaria de Desenvolvimento Econômico do RS, Banrisul, BRDE, Corsan, Icatu Seguros e Rio Grande Seguros.

As inscrições para participar podem ser feitas gratuitamente através do site forumnovoshorizontesrs.com.br. O debate também será transmitido pelo canal da TV Pampa no YouTube e pela Rádio Liberdade.

