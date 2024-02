Acontece Juiz Cristiano Vilhalba Flores assume Ajuris e destaca a importância da valorização da magistratura

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O magistrado comandará a entidade no biênio 2024-25 e terá como um dos principais compromissos a comemoração dos 80 anos da associação. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O juiz de Direito Cristiano Vilhalba Flores tomou posse nesta quinta-feira (1º) como o 39º presidente da Associação dos Juízes do RS (Ajuris). O magistrado comandará a entidade no biênio 2024-25 e terá como um dos principais compromissos a comemoração dos 80 anos da Ajuris, em agosto. Também foram empossados os novos integrantes dos conselhos Executivo, Deliberativo e Fiscal, além das direções da Escola da Magistratura e do Departamento de Assistência à Saúde (DAS).

Em seu discurso de posse, Vilhalba Flores enfatizou a importância do trabalho das juízas e juízes para a sociedade. “Tenho a mais profunda convicção de que a evolução do nosso país, como uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária, passa também pela firme e comprometida atuação de cada magistrada e magistrado, sejam eles em início de carreira e numa pequena comunidade, sejam eles membros das cortes superiores. Nunca, portanto, esqueçamos e sejamos reconhecidos pelos compromissos assumidos com a nossa Constituição Federal e com os acordos firmados pelo Brasil em matéria de direitos humanos”, afirmou.

O novo presidente também destacou a importância de valorizar a atuação da magistratura gaúcha, que vai pautar sua gestão à frente da Ajuris. “A carreira da magistratura, com sua responsabilidade constitucional de servir ao cidadão, atuando em questões criminais, de família, empresariais, que envolvam políticas públicas e econômicas, protegendo a todos, dos vulneráveis aos empreendedores, precisa de profissionais extremamente bem-preparados, bem-remunerados, protegidos e saudáveis. A carreira não pode ser a segunda ou terceira opção ou servir de lugar provisório para ascensão futura em outras carreiras ou em outros Estados. É preciso um olhar cuidadoso para ela e, insisto, para a sua valorização”, disse perante cerca de 300 convidados que lotaram o auditório do Foro II de Porto Alegre.

A cerimônia solene também marcou a despedida do desembargador Cláudio Martinewski, que deixou a presidência da Ajuris e reassumirá suas funções no Tribunal de Justiça do RS. Em sua fala, Martinewski lembrou da importância da atuação associativa. “Embora tivéssemos propostas claras e prévias de gestão, que sempre foram levadas às instâncias de resolução perante o Parlamento, Executivo, Judiciário e Conselho Nacional de Justiça, agimos priorizando o interesse vivo da classe, onde buscamos na energia e na criatividade da magistratura a nossa força de luta e a conquista dos resultados”, disse.

Martinewski também destacou a importância da atuação institucional da Associação. “O compromisso com a gigantesca história da Ajuris e a defesa e a valorização do Judiciário e da classe muitas vezes exigiram mais do que o diálogo, mas sim ações com firmeza. Foi assim que conclamamos a sociedade ao comparecimento ao histórico evento contra os atos golpistas de 8 de janeiro, que ficou conhecido como o Dia da Infâmia. A sociedade gaúcha soube atender, comparecendo de forma expressiva por intermédio dos Poderes, instituições, associações, organizações civis e população em geral. Isso é estar no lado certo da história”, concluiu.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/juiz-cristiano-vilhalba-flores-assume-ajuris-e-destaca-a-importancia-da-valorizacao-da-magistratura/

Juiz Cristiano Vilhalba Flores assume Ajuris e destaca a importância da valorização da magistratura

2024-02-02