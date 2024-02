Acontece Coonecta Agro Cotribá promove a conexão entre inovação e agricultura

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2024

Evento de campo ocorrerá nos dias 19 e 20 de fevereiro, em Ibirubá/RS. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Sempre interessada em fomentar e divulgar novas tecnologias a seus parceiros e associados, a Cotribá promove em fevereiro o Coonecta Agro Ibirubá. Com um formato inovador, o evento de campo trará diversas atividades divididas em nove estações temáticas para possibilitar uma imersão completa nas principais tecnologias de manejo das culturas soja, milho e pastagens. A programação ocorrerá na área experimental da cooperativa, na localidade de Esquina São Carlos/Ibirubá (RS 223 – km 79).

“A inovação faz parte do agronegócio para que continue alcançando o crescimento que o país precisa e a nossa cooperativa está sempre atenta aos movimentos e as demandas dos associados”, afirma o presidente da Cotribá, Celso Leomar Krug. Além da imersão nos dias 19 e 20 de fevereiro, os participantes terão oportunidade de conhecer alguns dos principais parceiros do agronegócio, como empresas de máquinas e implementos agrícolas, instituições financeiras, fornecedores de insumos agrícolas, serviços agropecuários, entre outros. Também poderão participar de uma “Roleta de Prêmios” com sorteios de brindes.

Cada visitante poderá definir o seu roteiro de visitação, horário e turno nas estações para que tenha uma experiência sob medida de conexão com as tendências mais atuais, aprimorando conhecimentos e explorando novas abordagens para impulsionar a produtividade e a sustentabilidade. Mais informações e inscrições em https://cotriba.com.br/coonectaagro/.

Confira as estações programadas:

Estação 1: Coonecta Operação 365 – com foco na rotação de culturas, como melhorar a estrutura do solo e buscar uma fonte de renda a mais dentro da propriedade;

Estação 2: Coonecta Solo inteligente – o que é importante em manejo de adubação para melhorar a produtividade do campo;

Estação 3: Coonecta Sementes biológicas – o que é novidade no mercado e irá auxiliar o produtor a produzir mais no campo;

Estação 4: Coonecta Biosoluções – novidades na utilização de azospirillum, trichodermnas, inoculantes, biofungicidas, bioinseticidas e muitos produtos na área de nutrição as plantas;

Estação 5: Coonecta Beef – informações sobre integração lavoura-pecuária, conversão de carne em soja, rotação de cultura, safra de grão e carne;

Estação 6: Coonecta Milk – alternativas para rentabilizar seus hectares cultivados através de milho, soja e pastagem para produção de leite ou carne;

Estação 7: Coonecta Milho – com 12 materiais que estão no campo para a produção de grãos, onde o associado cliente vai poder avaliar as características dos materiais e avaliar o potencial de cada híbrido e já fazer o seu planejamento para a próxima safra;

Estação 8: Coonecta Fungicidas – trabalho voltado para o controle das doenças, não apenas focadas na ferrugem asiática, mas também nas doenças em final de ciclo;

Estação 9: Coonecta Herbicidas – estação com trabalho montado em cima de herbicidas para o controle das plantas daninhas.

