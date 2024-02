Acontece Fórum promovido pela Rede Pampa no litoral gaúcho discutirá novos horizontes para o desenvolvimento do RS

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2024

Evento acontece na próxima quinta (8), na Sociedade dos Amigos do Balneário de Atlântida (Saba). Foto: Matheus Betat/Especial O Sul Público lotou o salão principal da SABA, em Atlântida. (Crédito: Matheus Betat/Especial O Sul) Foto: Matheus Betat/Especial O Sul

Em uma parceria com a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do RS, o Banrisul, o BRDE, a Corsan, a Icatu Seguros e a Rio Grande Seguros, a Rede Pampa promove o VIII Fórum Rio Grande do Sul – Novos Horizontes para o Desenvolvimento. O debate será realizado no Litoral Norte, em Xangri-lá, na sede social da Sociedade dos Amigos do Balneário de Atlântida (Saba), na próxima quinta-feira (8).

A apresentação do evento, que acontece pela sexta vez no litoral, mais uma vez ficará à cargo do vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto. “O Rio Grande é feito de pampa. Se já no nome a gente leva uma característica muito marcante do estado, nós temos que fazer eventos voltados para o Rio Grande do Sul”, afirma. “Nós estamos cuidando do desenvolvimento gaúcho.”

Paulo Sérgio adianta o nome de alguns dos palestrantes, como o empresário Ricardo Faria, maior produtor de ovos do país, e os presidentes do Grêmio, Alberto Guerra, e do Internacional, Alessandro Barcellos. “Vamos debater o futebol como mercado, produto, empresa”, explicou.

A tradicional iniciativa faz parte do RS Sustentável, que há 13 anos executa projetos voltados para o desenvolvimento do estado. “Os temas são importantes, os palestrantes são importantes, o resto é motivação pura e simples”, comenta Paulo Sérgio, convidando todos a participar, seja presencial ou virtualmente.

Interessados podem se inscrever gratuitamente através do site: forumnovoshorizontesrs.com.br. O debate também será transmitido pelo canal da TV Pampa no YouTube e pela Rádio Liberdade.

