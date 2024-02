Acontece Rede Pampa leva ao Litoral Norte fórum para discutir o desenvolvimento gaúcho

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2024

Evento, agendado para a próxima quinta (8), receberá autoridades e personalidades para debater o futuro do estado. Foto: Beto Rodrigues/O Sul foto: Beto Rodrigues/O Sul Foto: Beto Rodrigues/O Sul

Com o objetivo de analisar cenários e fomentar discussões em prol do desenvolvimento econômico do estado, o VIII Fórum Rio Grande do Sul – Novos Horizontes para o Desenvolvimento reunirá autoridades e personalidades para debater estratégias, com foco nas inovações tecnológicas e soluções para os desafios enfrentados por diversos segmentos. O evento acontece na próxima quinta-feira (8), em Atlântida, Xangri-lá, na sede social da Sociedade dos Amigos do Balneário de Atlântida.

A lista de painelista com com o secretário de Desenvolvimento Econômico do RS, Ernani Polo; o presidente do Banrisul, Fernando Lemos; o presidente da Cooperativa Agropecuária e Industrial (Cotrijal), Nei Mânica; presidente do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas do RS (Simers), Claudio Bier; o empresário maior produtor de ovos do país, Ricardo Faria, e os presidentes do Grêmio, Alberto Guerra, e do Internacional, Alessandro Barcellos.

Aberto ao público, o evento, realizado pela Rede Pampa e parceiros, terá a presença do governador Eduardo Leite e do vice-governador Gabriel Souza, que farão a abertura e o encerramento do debate. Já a apresentação, será por conta do vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto.

As inscrições para prestigiar o debate são gratuitas e devem ser realizadas no site do fórum, e a participação pode ser presencial ou virtual.

2024-02-03