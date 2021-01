Dicas de O Sul Fórum Social Mundial da População Idosa será realizado de 25 a 29 de janeiro

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2021

Evento conta com oficinas, seminários, palestras e diversas outras atividades Foto: Divulgação Evento conta com oficinas, seminários, palestras e diversas outras atividades. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A VI edição do FSMPI (Fórum Social Mundial da População Idosa) será realizada de forma totalmente on-line de 25 a 29 de janeiro, comemorando os 20 anos do Fórum Social Mundial.

Além do envelhecimento, serão abordados diversos outros temas relacionados às pessoas com deficiência e diversidades. O evento já conta com mais de 500 inscritos e cerca de cem atividades previstas.

De acordo com um dos coordenadores do Fórum, Lélio Falcão, ex-presidente do Conselho do Idoso de Porto Alegre, o debate sobre envelhecimento saudável é urgente e necessário, mudando os paradigmas da forma de se lidar com a população idosa. “Hoje, mais de 350 mil dos porto-alegrenses tem mais de 60 anos”, afirmou Lélio, lembrando que o tema é hoje um dos três pilares principais de trabalho da ONU.

Envolvendo inúmeros órgãos públicos municipais, estaduais, nacionais e até internacionais, além de uma centena de entidades da área social, idosos, pessoas com deficiência, diversidades e afins, o fórum contará, de forma totalmente virtual, com as plataformas de Facebook e YouTube da Assembleia Legislativa do RS, além de transmissão ao vivo da TV Assembleia, na maioria das atividades.

“Um outro mundo é possível pós-Covid19” é o tema principal, que tratará das mudanças e de um novo olhar sobre a vida no planeta pós-pandemia, o envelhecimento, qualidade de vida, sustentabilidade, meio ambiente, entre outros.

Ao longo de cinco dias, serão promovidos mais de 40 encontros, incluindo oficinas, seminários, palestras e diversas outras atividades relacionadas à temática do Fórum.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas aqui. Mais informações sobre o evento podem ser obtidas no Facebook do fórum.

