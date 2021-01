Rio Grande do Sul Doses da vacina contra o coronavírus são enviadas para municípios do interior do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2021

Aeronaves da Brigada Militar decolaram de Porto Alegre para transportar a vacina ao interior do Estado Foto: Soldado Éverton De David/BM Aeronaves da Brigada Militar decolaram de Porto Alegre para transportar a vacina ao interior do Estado. (Foto: Soldado Éverton De David/BM) Foto: Soldado Éverton De David/BM

O envio de doses da CoronaVac para municípios do interior do Rio Grande do Sul começou na manhã desta terça-feira (19). Duas aeronaves da BM (Brigada Militar) partiram de Porto Alegre para transportar a vacina às 18 coordenadorias da Secretaria Estadual da Saúde, que distribuirá o imunizante para todas as cidades.

A primeira aeronave com a vacina decolou rumo a Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. O segundo voo partiu da Capital com destino a Erechim e Palmeira das Missões, no Norte do Estado.

Na segunda-feira (18), 341 mil doses da CoronaVac enviadas pelo governo federal chegaram ao centro de distribuição do Estado, em Porto Alegre. A vacina, produzida pelo Instituto Butantan em parceira com o laboratório chinês Sinovac, é armazenada sob temperatura controlada de 4°C graus.

O imunizante começou a ser aplicado, na noite de segunda, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde cinco pessoas receberam, simultaneamente, a primeira dose da CoronaVac.

