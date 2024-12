Política Fracasso nas eleições encurta a vida de federações partidárias

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Criado há apenas três anos, o modelo das federações partidárias já dá sinais de crise e divide opiniões entre líderes políticos. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Criado há apenas três anos, o modelo das federações partidárias já dá sinais de crise e divide opiniões entre líderes políticos. Quem está fora ainda pensa em entrar, mas algumas legendas que aderiram ao modelo já pensam em romper alianças antes de completar os quatro anos mínimos previstos pela Justiça.

As federações foram criadas em 2021 para substituir as coligações entre partidos que existiam nas eleições para Casas legislativas. No Brasil, são três federações, e em todas são comuns relatos que indicam insatisfação. Mas a legislação prevê punições para quem deixar a federação de forma antecipada, e isso ainda impede o rompimento precoce.

Os partidos insatisfeitos buscam alternativas, mas, na prática, já atuam de forma autônoma em relação às siglas federadas. Os argumentos apresentados pelos líderes contra as federações são vários. O fundamental, no entanto, é o resultado nas eleições municipais deste ano, considerado abaixo das expectativas.

Avaliando os resultados nacionais dos sete partidos vinculados a alguma federação, apenas o PT viu sua votação legislativa aumentar entre 2020, última eleição antes da criação das federações, e 2024, eleição mais recente. Os demais – PV, PCdoB, PSDB, Cidadania, Rede e PSOL – registraram queda no número de votos para as Câmaras Municipais. A redução chegou a quase 60% no caso do Cidadania, que havia tido cerca de 3 milhões de votos para vereador em 2020 e caiu para 1 milhão neste ano.

Alguns dos entrevistados preferiram não se identificar para evitar atritos com colegas da federação. Mas entre a maioria a impressão é que a experiência foi ruim. “Os partidos menores ficam muito subordinados e espremidos em suas atuações. Não têm voz”, destaca um dos líderes de uma federação partidária em Minas ouvido pelo jornal O Tempo. A reclamação foi a principal entre os partidos com menos espaço dentro das federações.

O PV, por exemplo, que integra uma aliança com PT e PCdoB, já manifestou não ter gostado da experiência. A deputada estadual Lohanna (PV) reclamou publicamente dos rumos da federação. No entanto, ela se limitou a pedir um “fim tranquilo” da relação.

“Se o fim da federação de fato acontecer, que é o que parece que está muito desenhado, que seja um processo respeitoso, democrático e tranquilo”, disse a parlamentar. A posição foi reafirmada pelo presidente do Partido Verde em Minas Gerais, Osvander Valadão. No Estado, a votação da legenda caiu 41% entre uma eleição municipal e a outra.

Há, no entanto, quem defenda a continuidade. O representante do PCdoB em Minas, Richard Ferreira Romano, segue neste caminho. “A nossa avaliação é que a experiência representou um avanço significativo. Temos a opinião de que deve-se permanecer e ainda com a possibilidade de ampliação”, diz Romano.

O presidente do PT em Minas, deputado estadual Cristiano Silveira, afirma que o PT ainda não tem uma definição oficial sobre a continuidade da federação e que o tema será discutido em uma reunião do diretório nacional. Contudo, parlamentares da legenda dizem que estão insatisfeitos. “O PT não ganhou nada com a federação”, afirma um deputado ouvido pela reportagem.

Na federação PSOL-Rede, as reclamações são dos dois lados. Durante a campanha deste ano na capital mineira, as dificuldades em adotar um caminho comum sobressaíram. Enquanto o PSOL indicou a deputada estadual Bella Gonçalves para ser vice do petista Rogério Correia na corrida pela prefeitura, o porta-voz da Rede em Minas, o ex-deputado Paulo Lamac, participou ativamente da campanha para a reeleição do prefeito Fuad Noman (PSD).

A federação que uniu PSDB-Cidadania teve seu auge de incompatibilidade em Minas Gerais ainda nas eleições de 2022, a primeira disputada com o modelo de federação. Na ocasião, o PSDB vetou aliança do Cidadania com o governador Romeu Zema (Novo), que estava disposto a oferecer o cargo de vice-governador em sua chapa para a legenda, e decidiu lançar uma candidatura própria, encabeçada à época pelo ex-deputado Marcus Pestana.

A necessidade de sobrevivência dos partidos sem acesso ao Fundo Eleitoral pode ser o combustível para que as federações continuem mesmo diante da insatisfação de algumas legendas. A opinião é do deputado federal e ex-governador de Minas Aécio Neves (PSDB), autor da PEC que levou à criação das “cláusulas de barreira”, que limitam o acesso a recursos públicos pelos partidos políticos.

O parlamentar prevê que o número de partidos políticos, atualmente em 29, se torne 20 dentro de alguns anos. Na avaliação do parlamentar, as federações foram criadas justamente com esse objetivo. “Esses partidos vão ter que buscar a federação no futuro, mais adiante. Serão necessárias as incorporações ou fusões para que (os partidos) tenham sobrevivência. Esse foi, vamos dizer, o sentido dessa lei da federação”, diz o tucano. As informações são do jornal O Tempo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/fracasso-nas-eleicoes-encurta-a-vida-de-federacoes-partidarias/

Fracasso nas eleições encurta a vida de federações partidárias

2024-12-03