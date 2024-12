Política Senadores Soraya Thronicke e Ciro Nogueira batem boca em CPI: “A senhora não está acima de ninguém”; “Me respeite”

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2024

Os dois tiveram uma breve discussão após a senadora afirmar que pretendia convocar representantes do governo de Jair Bolsonaro.

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga sites de apostas no Senado, chamada CPI das Bets (apostas esportivas), teve um bate-boca entre a relatora, Soraya Thronicke (Podemos-MS), e o senador Ciro Nogueira (PP-PI).

Os dois tiveram uma breve discussão após a senadora afirmar que pretendia convocar representantes do governo de Jair Bolsonaro (PL), do qual Nogueira foi ministro da Casa Civil, para dar explicações sobre a demora na regulamentação das bets.

O caso ocorreu durante a oitiva do CEO da Bet Nacional, João Studart. Nos questionamentos, o senador Angelo Coronel (PSD-BA) afirmou que a comissão deveria ouvir primeiro os responsáveis pela regulamentação dos sites de apostas.

“Se os jogos estão aprovados desde 2018 e não tem regulamentação, a culpa não é do segmento, é do governo que está omisso nessa regulamentação”, afirmou o senador.

Em seguida, a relatora Soraya Thronicke defendeu que deveriam começar ouvindo o governo Bolsonaro, gestão que seria responsável, na visão dela, pelo atraso na regulamentação. Nogueira, então, duvidou da relevância do questionamento.

“A senhora pode explicar, chamar o governo Bolsonaro? O que tem a ver isso?”, disse.

A senadora argumentou: “O governo Bolsonaro não regulamentou, ele tinha dois anos, prorrogáveis por mais dois para regulamentar. É uma legislação do governo [Michel] Temer, então quando entrou o governo [Bolsonaro], ninguém regulamentou. Então agora estamos aguardando também, e este governo está regulamentando”.

“A senhora acha que isso vai ter algum ganho para o país, esse tipo de discussão?”, seguiu Nogueira.

“O senador pediu para fazermos um retorno, retorno da responsabilidade do poder Executivo, quem quer que seja. O governo Lula vai responder pelo atraso, mas foi em 2018 que foi aprovado. […] Não vou discutir com o senhor, o senhor me perdoa. Nós estamos inquirindo uma pessoa aqui, então o senhor debruce-se sobre a legislação e o senhor vai entender o que estou falando”, explicou Soraya.

Ciro rebateu a senadora afirmando que ela não está acima dos demais parlamentares. “A senhora não é professora de ninguém aqui não. Não está acima de ninguém aqui não”, disse Ciro.

Soraya então respondeu o senador: “Não estou, estou falando aqui com o senhor. Então respeite a minha opinião e eu respeito a sua”.

Ciro respondeu: “Daqui a pouco a senhora vai precisar prestar muitas explicações aqui”.

“Então me convoque para a CPI, me convoque. O senhor me respeite”, conclui Soraya. As informações são do portal de notícias G1.

