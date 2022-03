Mundo França anuncia fim da máscara e passaporte vacinal a partir de 14 de março

Por Redação O Sul | 3 de março de 2022

Infeções pelo coronavírus estão em declínio há várias semanas, segundo os dados oficiais. Foto: Reprodução Infeções pelo coronavírus estão em declínio há várias semanas, segundo os dados oficiais. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O primeiro-ministro francês, Jean Castex, anunciou nesta quinta-feira (3), o fim, a partir de 14 de março, do uso obrigatório de máscaras, com exceção dos transportes, e do certificado de vacinação. As medidas foram introduzidas para travar a pandemia da Covid-19 no país europeu.

Numa entrevista ao canal TF1, o primeiro-ministro disse que se manterá em vigor o passaporte de vacinação em instituições médicas, como hospitais, e lares de idosos, bem como a obrigação de vacinação que se aplica aos cuidadores.

“A situação está melhorando graças aos nossos esforços coletivos, graças às medidas que tommos (..), estão reunidas as condições para uma nova fase de flexibilização das medidas”, justificou.

As infeções pelo coronavírus estão em declínio há várias semanas, segundo os dados oficiais.

O número de novos casos de contaminação na França estava nesta quarta-feira (2) em 53.152, contra mais de 70.000 há uma semana, e a pressão também está a diminuir nos hospitais.

A Covid-19 provocou pelo menos 5.952.685 mortos em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

