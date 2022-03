Polícia Polícia deflagra operação integrada contra homicídios e tráfico em Esteio

Por Redação O Sul | 3 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











A investida, que conta com a participação de 100 policiais, cumpre 20 ordens judiciais na manhã desta quinta-feira (3). Foto: PC/Divulgação A investida, que conta com a participação de 100 policiais, cumpre 20 ordens judiciais na manhã desta quinta-feira (3). (Foto: PC/Divulgação) Foto: PC/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Civil e a Brigada Militar realizaram na manhã desta quinta-feira (3), em Esteio, no Vale do Sinos, uma operação de combate aos homicídios e tráfico de drogas. A investida, que conta com a participação de 100 policiais, cumpre 20 ordens judiciais no bairro Parque Primavera, local conhecido popularmente como “Cidade de Deus”.

A investigação teve início em janeiro, após uma tentativa de homicídio onde um indivíduo, morador daquela localidade, que teria sido alvejado por quatro disparos de arma de fogo efetuados por dois criminosos reconhecidos através de fotografias.

Conforme a PC, uma das mandantes do crime seria a ex-companheira da vítima que, dias antes do crime, teria saído da residência, com o filho do casal, para morar com um vizinho, coautor do delito.

Os executores, contratados pelo casal, são indivíduos ligados ao tráfico de drogas na vila que, provavelmente, receberam para realizar o serviço.

O diretor da 2ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana – 2ªDPRM, delegado Mario Souza, destaca que “é mais uma operação especial para reduzir ainda mais os níveis de homicídios na cidade de Esteio que já possui um índice próximo do determinado como padrão tolerável da ONU”.

Os presos serão encaminhados ao sistema prisional.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia