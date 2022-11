Futebol Atual campeã, França goleia Austrália de virada em estreia na Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Les Bleus chegaram a tomar um susto com o gol australiano no começo, mas se recuperaram e dominaram a partida Foto: Fifa/Divulgação Les Bleus de Mbappé chegaram a tomar um susto com o gol australiano no começo, mas se recuperaram e dominaram a partida. (Foto: Fifa/Divulgação) Foto: Fifa/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

França e Austrália fizeram um confronto agitado nesta terça-feira (22) no estádio Al Janoub. Os franceses golearam por 4 a 1, de virada, após susto no começo do jogo. Kylian Mbappé foi o destaque da partida.

O jogo

Na primeira etapa, os australianos abriram o placar com Craig Goodwin logo aos 9 minutos, o que assustou os franceses. O drama da França parecia piorar aos 13 minutos, quando Lucas Hernández saiu lesionado. Les Bleus já perderam sete atletas por lesão para essa Copa do Mundo, entre eles o eleito melhor jogador do mundo, o atacante Karim Benzema.

Porém, Adrien Rabiot começou a mandar a “zica de campeão” embora. Primeiro o meio campista empatou a partida com uma cabeçada após cruzamento de Theo Hernandez, depois, o meio campista deixou Olivier Giroud na cara do goleiro para ele só tirar e dar a virada aos azuis.

Antes do intervalo, a Austrália ainda mandou uma bola na trave.

No segundo tempo, a França dominou a partida, trocou passes com mais facilidades, enquanto a equipe australiana seguia compacta em busca de espaços para um contra-ataque.

Aos 23 minutos, o craque francês Mbappé fura o bloqueio com uma cabeçada, que encosta na trave antes de ir ás redes. O “tartaruga ninja” ainda deu assistência para Olivier Giroud fazer o seu segundo e fechar a goleada. 4 a 1.

Com a vitória, a França assumiu a liderança do grupo D, em que Dinamarca e Tunísia empataram em 0 a 0. O próximo confronto será entre os europeus, no estádio 974, no próximo dia 26, ás 13h. No mesmo dia, ás 07h, australianos e tunisianos se encaram.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol