Geral França: homem é preso em Paris após saltar de paraquedas da Torre Eiffel

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2023

A famosa estrutura foi visitada por 5,9 milhões de pessoas em 2022. (Foto: Divulgação)

Um homem foi preso na manhã dessa quinta-feira (17), em Paris (França), pouco depois de saltar de paraquedas do alto da Torre Eiffel. Segundo fontes ouvidas pela agência de notícias AFP, trata-se de um “alpinista experiente”, que escalou o emblemático monumento da França durante a madrugada, horas antes de a torre abrir ao público.

O homem entrou no monumento pouco depois das 5h (meia-noite no horário de Brasília) e logo depois foi detectado, informou a empresa gestora do local, SETE, em comunicado. Policiais afirmaram que foram avisados às 5h40 da presença do homem no local.

O alpinista escalou o pilar leste com uma mochila, disse uma fonte policial. Enquanto as forças de segurança tentavam detê-lo na torre de 330 metros de altura, o homem realizou um salto base com um paraquedas a partir de um ponto fixo. Após pousar no estádio Émile Anthoine, ele foi preso e levado para a delegacia por colocar em risco a vida de outras pessoas.

A SETE lamentou que este tipo de ações “irresponsáveis” coloque em perigo as pessoas que trabalham nesta estrutura visitada por 5,9 milhões de pessoas em 2022.

O monumento registrou outras perturbações nos últimos dias. Dois alertas falsos de bomba forçaram a retirada de visitantes duas vezes em 12 de agosto. Além disso, dois turistas americanos bêbados foram encontrados dormindo na madrugada de segunda-feira (14), na Torre Eiffel, onde passaram a noite após terem conseguido entrar no dia anterior.

Os dois homens, que tinham ingressos para a famosa torre de ferro de Paris no domingo à noite, ficaram “supostamente presos lá devido ao consumo excessivo de álcool”, disse o escritório do promotor de Paris à CNN.

Os turistas foram encontrados dormindo por seguranças da Torre Eiffel que faziam rondas antes da abertura do monumento, segundo a promotoria e a Sete (Société d’Exploitation de la tour Eiffel).

Os turistas foram então “rapidamente removidos” e entregues à polícia de Paris, informou a Sete em comunicado. A operadora apresentará queixa pela intrusão, disse o operador, embora tenha admitido que os dois homens “não representavam nenhuma ameaça”.

“Como nenhum dano foi encontrado, a multa por invasão de um local histórico ou cultural foi descartada”, acrescentou a promotoria de Paris. Como resultado do pernoite dos homens, a torre foi aberta somente na noite de segunda-feira, confirmou a Sete. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo, das agências de notícias AP e Efe e da CNN.

