Mundo França muda regras, e só vacinados terão passaporte sanitário

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











A exigência deverá entrar em vigor na semana de 15 de janeiro, após a aprovação do Parlamento. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O aumento de casos de covid-19 na França, que no sábado de Natal cruzou a marca sem precedentes de 100 mil novas infecções em 24 horas, fez com que o governo anunciasse novas medidas de restrição, incluindo um projeto de lei para mudar as regras do passaporte sanitário, que só beneficiará pessoas totalmente vacinadas.

Depois de uma reunião do Conselho de Ministros, o primeiro-ministro francês, Jean Castex, anunciou que, nas próximas três semanas, grandes reuniões serão limitadas a um máximo de 2 mil pessoas em ambientes fechados e 5 mil pessoas ao ar livre.

Shows com público de pé serão proibidos, assim como o consumo de alimentos e bebidas em cinemas, teatros, instalações esportivas e transportes públicos. Os franceses deverão trabalhar remotamente ao menos três dias por semana, sempre que possível. Nos bares e restaurantes, os clientes não poderão comer em pé, apenas sentados.

Na reunião do Conselho de Ministros, foi aprovado o projeto para transformar o passe sanitário em passe de vacinação. O certificado para entrar em restaurantes, cinemas, trens, ônibus e outros locais públicos, obrigatório na França desde agosto do ano passado, será válido apenas para pessoas que estão totalmente vacinadas, incluindo com a terceira dose quando aptas — apenas um teste negativo recente não será mais suficiente.

A exigência deverá entrar em vigor na semana de 15 de janeiro, após a aprovação do Parlamento.

“A vacinação continua no centro de nossa estratégia, assim como nos países vizinhos. Embora ela não impeça a infecção ou a transmissão da doença, reduz o risco de se infectar e de transmitir a doença”, afirmou Castex. “Mas, acima de tudo, a vacina protege contra formas graves de covid e isso continua sendo verdade para a variante ômicron.”

O premier também afirmou que a dose de reforço poderá ser adiantada, com um intervalo de apenas três meses em relação à segunda dose. Até agora, cerca de 22 milhões de pessoas entre as 40 milhões elegíveis para receberem a terceira dose. O país conta com 72,7% da sua população vacinada com as duas doses.

Também será possível exigir a volta do uso de máscaras em locais abertos nos centros das cidades, determinação que deverá ser emitida pelos governos locais.

Sem toque de recolher

Apesar das novas restrições, o governo rejeitou quaisquer medidas de toque de recolher, mesmo para o dia 31 de dezembro. Da mesma forma, as crianças voltarão à escola como planejado, na segunda-feira, 3 de janeiro.

“Faremos um balanço no próximo Conselho de Ministros, em 5 de janeiro”, disse o premier. “É claro que, no início do ano letivo, expandiremos nossa política de vigilância e rastreamento nas escolas.”

Autoridades médicas temem que a variante ômicron se espalhe rapidamente com as festas de fim de ano e pediam um toque de recolher na véspera de Ano Novo. Um grupo de profissionais de saúde também instou o governo a adiar o retorno às aulas presenciais.

Os números mais recentes da França mostram um aumento dramático de casos na comparação com o início do mês. Em 4 de dezembro, o número de novos casos diários havia superado os 50 mil e seguiu crescendo de forma constante, até atingir o pico do sábado. Na média dos últimos sete dias, o país registra 73 mil novas infecções diariamente.

Tal qual no resto do planeta, no entanto, as mortes não crescem na mesma proporção, sinal da eficácia das vacinas e um indício ainda não confirmado de que a nova cepa, identificada no final de novembro, pode ser menos letal que as anteriores. Em novembro do ano passado, antes do início da vacinação no país, a média diária de mortes era de 975; agora, a média é de de 160. Até o momento, a França registrou 122.546 mortes por causa da covid-19.

Na França, o passaporte sanitário é hoje necessário para frequentar cafés, restaurantes e espaços públicos, assim como para viagens de trem e avião, incluindo as internas e as internacionais. Algumas regiões do país já implementaram novas medidas de segurança.

No final de novembro, os funcionários do departamento de Savoie, no Sudeste francês, reintroduziram o uso obrigatório de máscaras, não apenas em espaços públicos fechados, mas também ao ar livre, uma medida que acabou de ser adotada na vizinha Itália.

Muitos países europeus estão se preparando para impor novas restrições logo após o período festivo, incluindo a Alemanha, que restringirá as reuniões privadas a 10 pessoas e fechará casas noturnas a partir de 28 de dezembro. Os jogos de futebol também serão disputados a portas fechadas. Portugal ordenou o fechamento de bares e boates a partir de 26 de dezembro e tornou obrigatório o trabalho remoto até 9 de janeiro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo