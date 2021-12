Mundo Governos de vários países anunciam restrições por causa da variante ômicron. Infecção de trabalhadores aéreos força cancelamento de voos

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2021

Ômicron leva a recorde de casos e a novas restrições. (Foto: Reprodução)

O avanço da variante ômicron do novo coronavírus no Hemisfério Norte levou diversos países a bater recorde de contágios de covid no feriado de Natal e mobilizou governos de Estados Unidos, Alemanha, França, Itália, e Grécia a planejar novas medidas contra a nova cepa do vírus.

Em paralelo, o cancelamento de voos provocado pelo contágio de equipes de comissários, pilotos e pessoal de apoio em aeroportos ainda afeta o transporte aéreo nesses países, com mais de 2,6 mil viagens suspensas só na última segunda-feira (27), mil delas nos EUA.

A Europa é a região do mundo com mais casos registrados nos últimos sete dias, com 2.901.073 (55% do total mundial), e o maior número de mortos – 24.287 em uma semana (53% do total), seguida de Estados Unidos e Canadá (10.269 mortos, 22%).

A França e o Reino Unido superaram nos últimos dias a marca de 100 mil casos diários, enquanto os Estados Unidos – onde a Ômicron é responsável por 70% dos casos – passaram de 200 mil, um aumento de 65% nos últimos 14 dias. Outros recordes de contágio foram batidos também na Irlanda, Itália, Austrália, Dinamarca e Grécia.

Testes

O presidente americano, Joe Biden, disse que os próximos passos no combate ao coronavírus devem ser dados a nível estadual e prometeu o total apoio do governo federal aos Estados que estão enfrentando mais casos de covid em razão da ômicron. Ele também admitiu que é preciso fazer mais para que os americanos tenham acesso aos testes de covid depois que eles se esgotaram na maioria das farmácias antes do Natal.

O infectologista Anthony Fauci, assessor do governo dos EUA, mais uma vez levantou a possibilidade da exigência de vacinação para viagens aéreas domésticas e alertou as pessoas a ficarem longe das festas de ano-novo lotadas.

A situação se agrava também na Europa, onde na França governo determinou que as empresas imponham pelo menos três dias de trabalho remoto sempre que possível. Segundo o primeiro-ministro Jean Castex, o passaporte sanitário que permite acessar restaurantes, cinemas e outros lugares só estará disponível para as pessoas totalmente vacinadas e para os não vacinados não será mais válido um teste de covid-19 negativo recente.

Ele também disse que será proibida a permanência em pé em cafés e bares, mas não haverá toque de recolher para a noite do ano-novo, como a mídia havia sugerido.

Protestos

A Alemanha decidiu limitar atividades públicas e privadas para deter o avanço da ômicron, mesmo com uma tendência de queda nos contágios para os próximos dias. Oito pessoas foram presas no Sul da Alemanha depois de um violento protesto dos opositores às restrições e às vacinações contra o coronavírus. Mais quatro Estados introduziram restrições, que incluem limitar o número de pessoas em reuniões privadas a 10.

A Itália decidiu antecipar o prazo da dose de reforço para quatro meses. O país, que tem 74% de sua população vacinada, registrou no dia de Natal mais de 54 mil casos.

Na Grécia, as restrições voltadas principalmente para locais de entretenimento noturno entrarão em vigor entre 3 e 16 de janeiro. Com as medidas, máscaras de alta proteção serão obrigatórias em supermercados, transportes públicos e estabelecimentos de alimentação. Bares e restaurantes fecharão à meia-noite.

