Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2020

Como em outros países da UE (União Europeia), a vacinação começará no domingo na França, onde mais de 62.000 pessoas morreram vítimas da Covid-19 Foto: Reprodução

As primeiras doses da vacina contra o coronavírus desenvolvida pelo laboratório americano Pfizer e o alemão BioNTech chegaram neste sábado (26) à farmácia central do organismo de Hospitais de Paris, nas proximidades da capital francesa.

Como em outros países da UE (União Europeia), a vacinação começará no domingo na França, onde mais de 62.000 pessoas morreram vítimas da Covid-19. As primeiras injeções acontecerão em duas casas de repouso, em Sevran, perto de Paris, e em Dijon, na região leste do país.

Quase 19.500 doses da vacina em 3.900 frascos, segundo as autoridades da saúde, foram transportadas a bordo de um caminhão frigorífico que percorreu o trajeto a partir da fábrica da Pfizer em Puurs, na Bélgica.

