Tribunal Regional Federal da 4ª Região aceita pedido de defesa de Lula e suspende prazo de defesa na Lava-Jato

Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2020

Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

O TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região), do Paraná, aceitou o pedido feito pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para suspender o prazo de resposta contra uma denúncia feita pelo MPF (Ministério Público Federal).

A decisão foi emitida às 17h38 de quinta-feira (24), véspera de Natal, e suspende temporariamente o processo da Operação Lava-Jato até que a defesa tenha acesso aos documentos da denúncia.

A ação tem como réus o ex-presidente Lula, Antonio Palocci e Paulo Tarciso Okamotto. A denúncia foi feita pelo Ministério Público em 14 de setembro de 2020, acusando o ex-presidente, o ex-ministro da Fazenda e o presidente do Instituto Lula pelo suposto crime de lavagem de dinheiro por meio de doações entre dezembro de 2013 e março de 2020.

De acordo com o MPF, os valores ilícitos “foram repassados mediante quatro operações de doação simulada realizadas pelo Grupo Odebrecht em favor do Instituto Lula, cada uma no valor de R$ 1 milhão”. A Justiça Federal aceitou a denúncia em 23 de outubro deste ano.

