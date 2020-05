Mundo França registra menos de cem mortes por coronavírus em 24 horas

Por Redação O Sul | 18 de Maio de 2020

A Covid-19 causou 17.412 mortes em hospitais e 10.213 em lares para idosos e outros estabelecimentos sociais Foto: Reprodução

A França registrou 96 mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos a 27.625 no sábado (16), e a melhora se estendeu também às UTIs (unidades de terapia intensiva), onde o número de pacientes continua caindo, segundo números oficiais.

O número de hospitalizados em UTIs pela Covid-19 diminuiu em 71 com relação à sexta-feira (15). A mesma tendência se observou nas internações: no total, 19.432 pessoas estavam internadas no sábado. Há uma semana eram 22.614. Mas nas últimas 24 horas foram registradas 350 novas hospitalizações (há uma semana foram 265).

A Covid-19 causou 17.412 mortes em hospitais e 10.213 em lares para idosos e outros estabelecimentos sociais. Desde o início da pandemia, em 1º de março, 98.449 pessoas foram hospitalizadas, das quais cerca de 17.500 em unidades de terapia intensiva, e 61.066 pessoas voltaram para casa curadas.

