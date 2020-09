Esporte Francês Pierre Gasly vence o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2020

Essa foi a primeira vitória de um francês na Fórmula 1 desde Olivier Panis, no GP de Mônaco em 1996 Foto: Divulgação/F1 Essa foi a primeira vitória de um francês na Fórmula 1 desde Olivier Panis, no GP de Mônaco de 1996. (Foto: Divulgação/F1) Foto: Divulgação/F1

O GP (Grande Prêmio) da Itália, realizado neste domingo (06) em Monza, foi um dos mais surpreendentes e emocionantes desta temporada da Fórmula 1 até o momento. Pierre Gasly, da AlphaTauri, venceu a corrida, com Sainz, da McLaren, e Stroll, da Racing Point, completando o pódio.

A prova não foi boa para a Mercedes. Lewis Hamilton, que liderava a corrida com folga, recebeu uma punição por entrada irregular nos boxes e terminou em sétimo lugar. O finlandês Valtteri Bottas acabou em quinto.

O GP também ficou marcado por um forte acidente com Charles Leclerc, da Ferrari, o que causou uma bandeira vermelha. O piloto não se feriu. Na relargada, Gasly passou a liderar a prova.

Essa foi a primeira vitória de um francês na Fórmula 1 desde Olivier Panis, no GP de Mônaco em 1996, e o primeiro triunfo da equipe AlphaTauri na categoria.

“Honestamente, é inacreditável. Não tenho certeza da noção do que está acontecendo agora, foi uma corrida louca. Eu passei por tanta coisa nesse período de 18 meses, meu primeiro pódio ano passado e agora a primeira vitória, em Monza”, declarou o vencedor.

Hamilton lidera o campeonato com 164 pontos, seguido por Bottas, com 117, e Verstappen, com 110.

