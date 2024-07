Mundo Franceses decidem neste domingo se extrema direita chegará ao poder

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Partido de extrema direita Reunião Nacional, de Marine Le Pen, ficou em primeiro lugar no primeiro turno do pleito, há uma semana Foto: Reprodução Partido de extrema direita Reunião Nacional (RN), de Marine Le Pen, ficou em primeiro lugar no 1º turno do pleito, há uma semana. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A França volta às urnas neste domingo (07) para referendar ou rejeitar que a extrema direita chegue ao poder pela primeira vez desde a ocupação nazista na Segunda Guerra Mundial.

O desafio, nesta rodada final das eleições legislativas antecipadas do país, é impedir que o RN (Reunião Nacional) alcance a maioria absoluta — ou seja, o número mínimo de 289 assentos no Parlamento exigidos para que um partido forme governo — e, assim, indique o novo primeiro-ministro francês.

No primeiro turno, no último domingo (30), o Reunião Nacional, partido de extrema direita de Marine Le Pen, conquistou a maioria dos votos: 33% deles. A Nova Frente Popular, um grande bloco de partidos de esquerda, ficou em segundo lugar, com 28% dos votos, e o bloco centrista do presidente francês, Emmanuel Macron, terminou em terceiro lugar, com 20% dos votos.

Embora o RN tenha mantido o favoritismo nas pesquisas de intenção de voto feitas ao longo desta semana, o cenário agora é também que o do primeiro turno: sob a sombra da vitória esmagadora da centro-esquerda no país vizinho, o Reino Unido na quinta-feira (04), a extrema direita também terá de enfrentar uma possível aliança entre o centro, do presidente Emmanuel Macron, e o grande bloco dos partidos de esquerda.

Na semana passada, após os resultados, Macron pediu uma aliança com a esquerda para tentar barrar o RN. Embora ainda não tenham batido o martelo sobre a união, líderes do bloco esquerdista indicaram que poderiam se aliar ao centro com esse objetivo —apesar das pautas distantes e até opostas em muitas questões de ambos. Esse arranjo é chamado na França de “grande cordão sanitário” contra a extrema direita.

Mais de 200 candidatos centristas e de esquerda desistiram das disputas para aumentar as chances de seus rivais moderados e tentar impedir que candidatos da extrema direita vencessem.

A campanha teve a participação de celebridades, como o ex-jogador Raí e Mbappé, craque da seleção francesa e do Real Madrid, que se manifestaram durante a semana contra a extrema direita.

De acordo com as principais pesquisas de intenção de voto divulgadas nesta semana, o número de assentos do bloco da esquerda e do centro seria suficiente para garantir uma maioria absoluta, de 289 cadeiras no Parlamento francês, e, assim, indicar um primeiro-ministro. Mas há incertezas em relação à participação dos eleitores.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/franceses-decidem-neste-domingo-se-extrema-direita-chegara-ao-poder/

Franceses decidem neste domingo se extrema direita chegará ao poder

2024-07-07