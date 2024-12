Porto Alegre Fraport confirma a retomada total do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, na segunda-feira

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2024

Na segunda-feira, retomam também os espaços para operação das autoridades alfandegárias Foto: Fraport/Divulgação (Foto: Fraport/Divulgação) Foto: Fraport/Divulgação

O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, reabre na sua totalidade a partir da próxima segunda-feira (16), com o primeiro voo internacional na madrugada de quinta-feira da próxima semana, confirmou a Fraport Brasil em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (12).

Autoridades da concessionária responsável pelos terminais disseram ainda que em janeiro, o local deverá alcançar acima de 90% do volume de passageiros do que havia no mesmo mês deste ano.

Na segunda-feira, retomam também os espaços para operação das autoridades alfandegárias, estruturas e equipamentos para Polícia Federal, Receita Federal, Vigiagro e Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). No mesmo dia, às 8h, o aeroporto volta a operar 24 horas por dia, sendo que, atualmente, funciona das 8h às 22h.

Atualmente, há 110 voos diários, com a expectativa de aumentar o contingente para 124 diários no primeiro mês de 2025, em média. No final do primeiro semestre do ano que vem, o número pode chegar próximo de 100%. O primeiro voo internacional proveniente da Cidade do Panamá e operado pela Copa Airlines, deve chegar a Porto Alegre às 0h20min do próximo dia 19.

Atualmente, 80% do volume do terminal de cargas do aeroporto de antes da enchente já estão recuperados. Como oportunidade, o fato de o Rio Grande do Sul ser o segundo Estado que mais recebe estrangeiros, apenas atrás de São Paulo.

“O mercado logístico cresce acima de dois dígitos no mundo, mas o Brasil, durante muito tempo, não investiu em infraestrutura. São Paulo, por exemplo, colapsou ao tentar seguir este ritmo da logística. Aproveitar as oportunidades para investimentos em infraestrutura, que permitam atender a esse potencial logístico é um diferencial que nós acreditamos ter em Porto Alegre”, diz o diretor comercial e logístico da Fraport, Rodrigo Souza.

“O terminal de carga internacional é uma convicção nossa, com muito a crescer ainda. Ele opera com 45% da sua capacidade, por exemplo. E nos últimos meses, garantiu alto volume de movimentação somente com cargas terrestres, vindas na maior parte de São Paulo, e que são nacionalizarás aqui. Com a retomada dos voos internacionais em breve, o volume deve aumentar e qualificar”, estima o diretor.

2024-12-12

