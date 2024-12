Porto Alegre Trânsito na Terceira Perimetral, em Porto Alegre, tem alterações para obra de interligação do Dmae

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2024

As alterações são temporárias e foram divididas em fases, conforme o andamento dos trabalhos Foto: O Sul (O Sul) Foto: O Sul

O trânsito da Terceira Perimetral, em Porto Alegre, terá mudanças a partir desta sexta-feira (13), em razão da obra de interligação entre os sistemas Menino Deus e Moinhos de Vento, do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos). As alterações são temporárias e foram divididas em fases, conforme o andamento dos trabalhos.

A partir das 7h, a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) fará o bloqueio do corredor de ônibus localizado no cruzamento com a rua José Carvalho Bernardes. Os ônibus passarão fora corredor entre as ruas Gutemberg e Felizardo, enquanto as estações Jardim Botânico e Tarso Dutra serão espelhadas para as laterais. O bloqueio terá fim na manhã do sábado (14).

Fim de semana

No sábado, às 7h, será interrompido o fluxo entre a avenida Senador Tarso Dutra e rua Dr. Salvador França, no sentido Norte/Sul. A previsão é de que o trecho seja liberado até a noite do domingo (15). Com isso, a área de lazer da Terceira Perimetral será liberada entre os Viadutos Utizig e Mendes Ribeiro. O trecho do corredor de ônibus a partir da Protásio Alves até a Ipiranga será utilizado para a passagem de veículos.

Segunda-feira (16) – Às 7h, haverá o bloqueio da rótula da rua José Carvalho Bernardes. A orientação é que motoristas de veículos provenientes da Tarso Dutra que desejam acessar a Antônio Carlos Tibiriçá ingressem na rua Mariz e Barros, depois Ivo Corseuil para cruzar a Salvador França. Não há mudanças no transporte público.

Interligação

A obra dos sistemas de abastecimento de água Menino Deus e Moinhos de Vento tem como objetivo minimizar as oscilações de fornecimento nas partes altas de Porto Alegre. Ao fim das intervenções, os sistemas serão capazes de suprir um ao outro em caso de necessidade.

Entre as áreas beneficiadas, estão parte da Lomba do Pinheiro e o Morro da Cruz, além de outras regiões das Zonas Norte e Leste. O investimento é de R$ 5,2 milhões, com recursos próprios do Dmae. A previsão é de que a obra seja concluída até o final do ano.

