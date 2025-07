Economia Fraude no INSS: governo repassou R$ 330 milhões a 500 mil vítimas em dois dias, diz presidente

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2025

Os depósitos começaram na quinta-feira (24) e devem se estender até o fim do ano. (Foto: Rafael Carvalho/INSS)

O governo federal já repassou cerca de R$ 330 milhões a 500 mil aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) como ressarcimento pelos descontos indevidos relacionados à fraude nas folhas de pagamento. Os depósitos começaram na quinta-feira (24) e devem se estender até o fim do ano.

O balanço foi informado nesse sábado (26) pelo presidente do INSS, Gilberto Waller, durante evento em uma agência em Taguatinga, no Disitrito Federal.

“Até ontem (sexta), 500 mil pessoas já receberam. Estamos com agendamento de pagamento, até 30 de novembro, de 1.052.000 pessoas. E 1,2 milhão já assinaram um acordo (com as entidades)”, detalhou Waller.

“Essas 500 mil pessoas representam aproximadamente R$ 330 milhões que já foram devolvidos aos nossos aposentados e pensionistas. É importante lembrar que, embora o INSS esteja adiantando esse valor, a ideia é que esse dinheiro seja ressarcido pelos próprios fraudadores”, complementou.

Segundo o governo, podem aderir ao plano de ressarcimento os beneficiários que contestaram os descontos e não receberam resposta das entidades envolvidas. Ao todo, quase 1 milhão de pessoas já aderiram à devolução – quase metade dos 2,05 milhões de beneficiários aptos.

De acordo com o INSS, os pagamentos serão feitos diretamente na conta em que o benefício é recebido, com correção pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), sem necessidade de informar dados bancários.

Reembolso

O reembolso, por enquanto, está saindo do orçamento do próprio INSS. A Advocacia-Geral da União (AGU), órgão que defende o governo na Justiça, vai tentar cobrar essa dívida das entidades que, segundo a investigação da Polícia Federal, descontaram mensalidades de aposentados e pensionistas sem a devida autorização.

A AGU já conseguiu bloquear R$ 2,8 bilhões em bens dessas entidades para recompor os cofres públicos – mas esse repasse só deve acontecer quando os processos forem concluídos na Justiça, o que não tem data para acontecer.

Mensagens

Na sexta (25), o governo federal inicia o envio de mensagens por WhatsApp para aposentados e pensionistas que têm direito à restituição de valores descontados indevidamente em seus benefícios do INSS.

Essa nova etapa de alertas individuais tem como objetivo orientar os beneficiários que ainda não fizeram a adesão ao acordo de ressarcimento. A mensagem trará um aviso claro e seguro: o beneficiário pode solicitar o reembolso acessando o aplicativo Meu INSS ou comparecendo a uma agência dos Correios habilitada.

Serão enviadas inicialmente mensagens para mais de um milhão de beneficiários (1.040.988). Esse contato é feito exclusivamente pelo canal oficial do Governo Federal no WhatsApp, sem envio de links ou pedidos de dados pessoais e documentos.

Ao final do aviso, o beneficiário será questionado se deseja continuar recebendo as comunicações do governo sobre o acordo de ressarcimento.

