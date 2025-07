Esporte Copa América Feminina 2025 define semifinalistas e confrontos decisivos

26 de julho de 2025

A goleira Lorena, da Seleção Brasileira, foi expulsa no empate contra a Colômbia, deixando o time desfalcado para a semifinal contra o Uruguai Foto: Lívia Villas Boas / CBF A goleira Lorena, da Seleção Brasileira, foi expulsa no empate contra a Colômbia, deixando o time desfalcado para a semifinal contra o Uruguai. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF) Foto: Lívia Villas Boas / CBF

Após uma fase de grupos marcada por disputas intensas e jogos emocionantes, a Copa América Feminina 2025 conheceu neste fim de semana as quatro seleções que seguem vivas na luta pelo título: Argentina, Uruguai, Brasil e Colômbia. As equipes avançam para a fase semifinal, que será realizada nesta segunda (27) e terça-feira (28), em Quito, no Equador.

As semifinais terão confrontos cruzados entre os dois melhores de cada grupo. Na segunda, a Argentina, líder do Grupo A, enfrenta a Colômbia, segunda colocada do Grupo B, às 21 horas, no Estádio Rodrigo Paz Delgado. No dia seguinte, é a vez da Seleção Brasileira encarar o Uruguai, também às 21 horas e no mesmo local. As vencedoras garantem vaga na final, enquanto as derrotadas disputam o terceiro lugar da competição.

Antes das semifinais, haverá ainda a disputa pelo quinto lugar entre Chile e Paraguai, que ficaram pelo caminho na fase de grupos. A partida está marcada para segunda-feira, às 18 horas, no Estádio Banco Guayaquil.

A rodada final da fase de grupos trouxe definições importantes. A Argentina confirmou sua força ao vencer o Equador por 2 a 0, com gols de Kishi Nuñez e Florencia Bonsegundo. Já o Uruguai garantiu sua classificação ao derrotar o Chile por 3 a 0, com destaque para Wendy Carballo, que marcou duas vezes. No duelo direto entre Brasil e Colômbia, as equipes empataram em 0 a 0 num jogo marcado pela tensão, pelas faltas e pela expulsão da goleira brasileira Lorena, deixando a equipe verde-amarela desfalcada para a semifinal.

A competição agora entra em sua fase decisiva, com expectativa crescente sobre quem conquistará o troféu continental e assegurará vaga nos torneios internacionais que se seguem. O Brasil, maior campeão da história da Copa América Feminina, busca reafirmar sua hegemonia, enquanto Uruguai e Colômbia sonham com feitos inéditos. Já a Argentina, invicta até aqui, quer colocar a cereja no bolo de uma campanha quase perfeita.

