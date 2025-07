Esporte Liga das Nações de Vôlei: Brasil vence o Japão e garante vaga na grande decisão

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2025

O Brasil confirma sua força e chega à decisão da VNL 2025. Foto: Volleyball World

A Seleção Brasileira feminina de vôlei está na grande final da Liga das Nações (VNL) 2025. Neste sábado (26), em Lodz, na Polônia, o Brasil superou o Japão por 3 sets a 2 (23/25, 25/21, 25/18, 19/25 e 15/8) e garantiu a classificação para a decisão contra a poderosa Itália, que havia vencido a Polônia por 3 a 0 na outra semifinal.

O duelo foi uma reedição da semifinal do ano passado, quando as japonesas eliminaram as brasileiras no tie-break. Desta vez, a história foi diferente. Mesmo começando com dificuldades na recepção diante do saque agressivo do Japão, o Brasil mostrou resiliência e soube reagir. A entrada da levantadora Macris ainda no primeiro set, substituindo Roberta, foi decisiva para mudar o ritmo da equipe e organizar melhor o ataque.

A capitã Gabi Guimarães brilhou nos momentos de maior pressão e foi a maior pontuadora da partida, com 25 pontos. Ao seu lado, Julia Bergmann também teve atuação de destaque, anotando 24 pontos e sendo fundamental no tie-break, que selou a vitória brasileira.

Com o resultado, o Brasil chega à sua quarta final na história da VNL, tendo sido vice-campeão em 2019, 2021 e 2022. A decisão contra a Itália — atual campeã olímpica e invicta na competição com 28 vitórias consecutivas — será neste domingo (27), às 15 horas.

Este é um dos dois objetivos da comissão técnica de José Roberto Guimarães. Enquanto ele aproveita o bom desempenho para testar variações com as jogadoras, também prepara a seleção feminina para o Mundial de Vôlei 2025, que acontecerá entre 22 de agosto e 7 de setembro, na Tailândia – onde também buscará título inédito na modalidade.

A expectativa é alta para o confronto decisivo. De um lado, a força ofensiva da Itália liderada por Paola Egonu; do outro, a garra brasileira comandada por Gabi e Bergmann. Será o duelo entre a única invicta do torneio e uma seleção que busca seu primeiro título na história da Liga das Nações.

Brasil na VNL

– 4 de junho – Brasil 3 x 0 Tchéquia (25/21, 25/20 e 25/17);

– 5 de junho – Brasil 3 x 0 Estados Unidos (25/18, 25/17 e 25/19);

– 7 de junho – Brasil 3 x 2 Alemanha (25/23, 21/25, 23/25, 25/20 e 15/8);

– 8 de junho – Brasil 0 x 3 Itália (22/25, 18/25 e 27/29);

– 18 de junho – Brasil 3 x 1 Bélgica (25/22, 24/26, 25/16 e 25/15);

– 20 de junho – Brasil 3 x 0 Canadá (25/20, 25/23 e 25/23);

– 21 de junho – Brasil 3 x 0 República Dominicana (25/23, 25/18 e 25/20);

– 22 de junho – Brasil 3 x 1 Turquia (25/18, 23/25, 25/23 e 25/14);

– 9 de julho – Brasil 3 x 1 Bulgária (25/21, 27/29, 25/10 e 25/19);

– 10 de julho – Brasil 3 x 2 França (23/25, 25/21, 17/25, 25/21 e 15/11);

– 11 de julho – Brasil 3 x 1 Polônia (25/22, 25/21, 21/25 e 25/22);

– 13 de julho – Brasil 3 x 0 Japão (25/17, 25/18 e 25/20);

– 24 de julho – Brasil 3 x 0 Alemanha (25/19, 26/24 e 25/14);

– 26 de julho – Brasil 3 x 2 Japão (23/25, 25/21, 25/18, 19/25 e 15/9).

