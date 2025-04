Economia Fraudes com cartões tiveram queda de 18% em 2024

(Foto: Reprodução)

As fraudes com cartões de crédito e débito tiveram queda de 18% em 2024. O dado faz parte do mais recente levantamento Monitor de Fraudes feito pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs). Nos últimos dois anos, a redução no índice de fraudes, que leva em consideração o valor da fraude dividido pelas transações aprovadas, ou basis points (b.p.), foi de 33%.

Quando considerado o índice por quantidade de transações, a queda foi de 15% em 2024 e de 34,6% no período de dois anos.

A Abecs comparou os dados do Monitor de Fraudes com os do Banco Central para avaliar as ações fraudulentas com cartões e com o Pix, hoje o maior concorrente do dinheiro de plástico.

Considerando pagamentos presenciais feitos com cartões e transações via Pix, foi detectado que, enquanto os cartões registraram apenas quatro fraudes a cada 100 mil transações, as movimentações via Pix chegaram a 15 fraudes a cada 100 mil transações em dezembro de 2024.

Os dados foram divulgados durante o 18º Congresso de Meios Eletrônicos de Pagamento (CMEP), fórum de discussões sobre a evolução da indústria de meios eletrônicos de pagamento no Brasil e na América Latina, realizado pela Abecs.

Durante o evento, a entidade propôs ainda a inclusão de transações do Pix utilizando o cartão de crédito, alegando que a medida pode ajudar a dar mais segurança ao pagamento instantâneo. Segundo o presidente da Abecs, Giancarlo Greco, a transação seria capturada pelo cartão, mas liquidada no sistema do Pix, como acontece hoje.

Segundo a Abecs, o setor vem conversando com o Banco Central sobre esse tema há quase um ano. “Todos os meios de pagamento têm plena capacidade de conviver”, disse Greco.

Balanço geral

No total, o valor transacionado com cartões no Brasil ao longo de 2024 chegou a R$ 4,1 trilhões, um aumento de 10,9%. Para este ano, o setor projeta um crescimento entre 9% e 11%. Do total de transações no último ano, o volume dos pagamentos por aproximação chegou a R$ 1,5 trilhão, ou seja 67% das compras presenciais. Cerca de 41% das compras, são parceladas sem juros.

A pesquisa mostra ainda que 6 em cada 10 pessoas hoje pagam sempre ou quase sempre com cartão. Para esse período de Páscoa de 2025, a expectativa é chegar a movimentar até R$ 5,3 bilhões, um aumento de 26,8% em relação a projeção de 2024. Cerca de 67% dos usuários dizem que pretendem comprar chocolates ou outros produtos na Páscoa. As informações são do site InfomMoney.

