Tecnologia Google muda requisitos mínimos de armazenamento para dispositivos Android

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2025

Atualmente, muitos smartphones e outros aparelhos entregam um espaço de armazenamento de 128 GB no mínimo. (Foto: Reprodução)

O Google anunciou que está fazendo algumas mudanças significativas em relação aos requisitos mínimos de armazenamento para os dispositivos que possuem o Android como sistema operacional. As mudanças estão válidas a partir do Android 15, que agora exige que os celulares, tablets e outros possuam, pelo menos, 32 GB de armazenamento interno.

Atualmente, muitos smartphones e outros aparelhos entregam um espaço de armazenamento de 128 GB no mínimo. Entretanto, dispositivos mais baratos acabam deixando a desejar quando se trata de armazenamento interno e alguns ainda chegam a ser vendidos com um espaço de 16 GB no máximo.

Considerando que parte desse espaço já é automaticamente ocupada pelo Android, o Google quer que as fabricantes tragam mais armazenamento em seus dispositivos para garantir não somente a funcionalidade do Android, como também a possibilidade de instalar apps.

Ou seja, para uma empresa lançar um dispositivo compatível com o Android 15, ela precisará contar com os 32 GB de mínimo. O Google também destaca que 75% desses 32 GB de armazenamento devam ser alocados para a partição de dados para armazenar aplicativos pré-instalados, dados de aplicativos presentes no sistema e mais.

Vale lembrar que a exigência mínima de 16 GB anteriormente mencionada surgiu com o Android 13 em 2022 e se manteve até o Android 14. Com a chegada da décima quinta versão, esse mínimo dobrará.

A ideia do aumento de armazenamento visa melhorar a experiência do usuário em dispositivos que sejam mais baratos ou de entrada no geral. Atualmente, tais opções correspondem a uma parcela gigante das vendas de Android em todo o mundo.

Google Chrome

O Google Chrome acaba de chegar na versão 135 no Android com uma mudança sutil que melhorará a sua experiência ao navegar. Agora ele tem uma nova barra de navegação com visual imersivo, liberando mais espaço útil para exibir as páginas da web e a visualização de guias.

A novidade tem como principal diferença sempre manter o plano de fundo da barra de navegação transparente, enquanto a versão anterior tinha plano de fundo sólido, limitando o espaço útil da tela. Ela apenas ficava transparente ao rolar pela página aberta.

A barra de gestos agora fica transparente ao abrir qualquer site, enquanto a versão anterior tinha plano de fundo branco, mesmo com o tema escuro ativado, o que não fazia muito sentido.

O mesmo visual também é aplicado ao abrir a visualização de guias, melhorando a experiência para aqueles que possuem várias delas abertas ao mesmo tempo.

Felizmente, não é necessário habilitar a novidade manualmente, ela é ativada automaticamente ao atualizar o navegador para a versão 135. Enquanto isso, o Google também está trabalhando no suporte para extensões no Chrome para Android. As informações são do site Tudo Celular.

