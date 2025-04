Últimas Telescópio registra planeta sendo “engolido” por uma estrela

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2025

Observações feitas indicam que o fim do planeta ocorreu de forma diferente do que se pensava. Foto: Nasa

Em maio de 2020, no auge do período da pandemia do novo coronavírus, astrônomos observaram, pela primeira vez, um planeta sendo engolido por sua estrela hospedeira. Com base nos dados da época, eles acreditavam que o planeta encontrou seu fim quando a estrela inchou no final de sua vida, tornando-se o que é chamado de gigante vermelha. Mas não foi bem isso.

Novas observações feitas pelo Telescópio Espacial James Webb — uma espécie de exame pós-morte — indicam que o fim do planeta ocorreu de forma diferente do que se pensava. Em vez de a estrela ter vindo até o planeta, parece que foi ele que mergulhou em direção à estrela. E as consequências foram desastrosas: uma queda fatal provocada pela lenta deterioração de sua órbita ao longo do tempo, segundo os pesquisadores.

O desfecho foi bastante dramático, como evidenciado pelas consequências documentadas por Webb. O telescópio orbital, lançado em 2021 e operacional desde 2022, observou gás quente provavelmente formando um anel ao redor da estrela após o evento e uma nuvem em expansão de poeira mais fria envolvendo a cena.

“Sabemos que há uma boa quantidade de material da estrela que é expelido enquanto o planeta passa por seu mergulho mortal. A evidência posterior é esse material residual empoeirado que foi ejetado da estrela hospedeira”, disse o astrônomo Ryan Lau, do NOIRLab da Fundação Nacional de Ciências dos EUA, principal autor do estudo publicado no Astrophysical Journal.

A estrela está localizada na nossa galáxia, a Via Láctea, a cerca de 12 mil anos-luz da Terra, na direção da constelação de Áquila. Um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano: 9,5 trilhões de quilômetros. A estrela é ligeiramente mais vermelha e menos luminosa que o nosso Sol, com cerca de 70% de sua massa.

Acredita-se que o planeta pertença a uma classe chamada “Júpiteres quentes” — gigantes gasosos com altas temperaturas devido à órbita muito próxima de sua estrela hospedeira.

“Acreditamos que provavelmente tinha que ser um planeta gigante, com pelo menos algumas vezes a massa de Júpiter, para causar uma perturbação tão dramática na estrela quanto a que estamos vendo”, disse o coautor do estudo Morgan MacLeod, pesquisador de pós-doutorado no Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica.

Júpiter é o maior planeta do nosso sistema solar. Os pesquisadores acreditam que a órbita do planeta se deteriorou gradualmente devido à interação gravitacional com a estrela, e levantaram hipóteses sobre o que aconteceu em seguida.

“Então, ele começa a raspar a atmosfera da estrela. Nesse ponto, o vento contrário da colisão com a atmosfera estelar assume o controle e o planeta cai cada vez mais rápido em direção à estrela”, disse MacLeod.

Mas os pesquisadores não podem ter certeza sobre os eventos fatais reais.

“Neste caso, vimos como a queda do planeta afetou a estrela, mas não sabemos ao certo o que aconteceu com o planeta. Em astronomia, há muitas coisas grandes demais e ‘lá fora’ demais para serem experimentadas. Não podemos ir ao laboratório e colidir uma estrela com um planeta — isso seria diabólico. Mas podemos tentar reconstruir o que aconteceu em modelos computacionais”, disse MacLeod.

Nenhum dos planetas do nosso sistema solar está próximo o suficiente do Sol para que suas órbitas decaiam, como aconteceu neste caso. Isso não significa que o Sol não acabará engolindo algum deles.

Daqui a cerca de cinco bilhões de anos, espera-se que o Sol se expanda durante sua fase de gigante vermelha e possa muito bem engolfar os planetas mais internos — Mercúrio, Vênus e talvez até a Terra. Durante essa fase, a estrela expele suas camadas externas, deixando apenas um núcleo para trás — um remanescente estelar chamado anã branca.

As novas observações do Webb estão oferecendo pistas sobre o destino final dos planetas.

“Nossas observações sugerem que talvez os planetas tenham maior probabilidade de encontrar seu destino final espiralando lentamente em direção à sua estrela hospedeira, em vez de a estrela se transformar em uma gigante vermelha para engoli-los. Nosso sistema solar parece ser relativamente estável, então só precisamos nos preocupar com o Sol se tornando uma gigante vermelha e nos engolindo”, disse Lau.

