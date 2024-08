Porto Alegre Freeway terá bloqueio parcial para obras de melhoria das pistas em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2024

A ação ocorre em função da execução de trabalhos de manutenção, obras de fresagem e recomposição do pavimento Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A partir das 21h desta terça-feira (06), a CCR ViaSul promoverá o bloqueio parcial da alça de acesso da BR-116 para a Freeway, na altura do km 92 da pista Oeste (sentido capital), em Porto Alegre. A ação ocorre em função da execução de trabalhos de manutenção, obras de fresagem e recomposição do pavimento. Para esta etapa, haverá bloqueio de duas faixas e os serviços devem continuar até às 05h desta quarta-feira (07).

As atividades terão continuidade na quinta-feira (08), também com início às 21h e término previsto para 05h de sexta-feira (09), com bloqueios de faixa intercalados durante o período. Nesse momento, haverá obras para reforço de pavimento, melhorando a estrutura já existente.

Por fim, encerrando as atividades da semana no local, haverá novos bloqueios parciais de faixa, de forma intercalada, na sexta-feira, com início às 21h e término às 05h de sábado (10), complementando as ações de reforço e melhorias no pavimento já iniciadas anteriormente.

De acordo com a Concessionária, é importante que os clientes programem seus trajetos, de modo a evitar imprevistos. Além disso, é fundamental o respeito aos limites de velocidade e à sinalização implantada, uma vez que o trecho se encontra com a presença de operários e máquinas nas proximidades das pistas.

https://www.osul.com.br/freeway-tera-bloqueio-parcial-para-obras-de-melhoria-das-pistas-em-porto-alegre/

2024-08-06