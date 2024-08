Olimpíada Paris 2024: Evandro e Arthur são eliminados nas quartas de final do vôlei de praia na Olimpíada

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Dupla brasileira foi derrotada pelos suecos Hellvig/Ahmann Foto: COB/Twitter Dupla brasileira foi derrotada pelos suecos Hellvig/Ahmann. (Foto: COB/Twitter) Foto: COB/Twitter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A dupla Evandro e Arthur foi eliminada nas quartas de final do vôlei de praia masculino na Olimpíada de Paris. Nessa terça-feira (6), os suecos Hellvig e Ahmann não deram chances e venceram por 2 a 0.

Os brasileiros chegaram nesta fase da competição sem perder nenhum set. Com a derrota, o Brasil está fora do vôlei de praia masculino, já que a outra dupla do país, André e George, havia sido derrotada nas oitavas de final.

Evandro e Arthur começaram a partida com muitos erros de contra-ataque e os suecos Hellvig e Ahmann, atuais líderes do ranking mundial do vôlei de praia masculino, aproveitaram as oportunidades para abrir vantagem de 4 a 0 no primeiro set.

Depois disso, os adversários dos brasileiros administraram o placar e saíram na frente, 21 a 17. O cenário continuou o mesmo no segundo set, com os suecos sendo mais efetivos em todos os quesitos da partida e se mantendo na frente. Evandro e Arthur não conseguiam reagir e acabaram sendo eliminados da Olimpíada. Hellvig e Ahmann fecharam o jogo com um 20 a 16 e se classificaram à semifinal da modalidade.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Olimpíada

https://www.osul.com.br/evandro-e-arthur-sao-eliminados-nas-quartas-de-final-do-volei-de-praia-na-olimpiada-de-paris/

Paris 2024: Evandro e Arthur são eliminados nas quartas de final do vôlei de praia na Olimpíada

2024-08-06