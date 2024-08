Rio Grande do Sul Mais de 400 raios foram registrados no interior do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2024

Observatório contabilizou 447 descargas elétricas na região de Santa Maria Foto: Observatório do Bate-Papo Astronômico Observatório do Bate-Papo Astronômico contabilizou 447 descargas elétricas na região de Santa Maria Foto: Observatório do Bate-Papo Astronômico

Entre às 20h de segunda-feira (05) e às 8h desta terça-feira (06), o observatório do Bate-Papo Astronômico contabilizou 447 descargas elétricas na região de Santa Maria, na Região Central do Rio Grande do Sul.

Os raios são detectados por radiofrequência, em uma distância de até 40 quilômetros do sensor. O número registrado é inferior à quantidade de relâmpagos vistos no céu, já que os clarões podem ser percebidos no céu mesmo que os raios estejam acontecendo a cerca de 100 quilômetros de distância.

Além das descargas elétricas, o Observatório registrou rajadas de vento de até 61 km/h e 38mm de chuva acumulada durante a noite. De acordo com a Climatempo, o tempo deve permanecer instável em todo o estado durante esta terça-feira. Há previsão de chuva durante o dia todo, com alerta para temporais na metade sul do estado.

Nesta quarta-feira (07), a frente fria passa a se deslocar para o Sudeste, mas há possibilidade de chuva no nordeste do Rio Grande do Sul. As temperaturas devem começar a cair na quarta-feira no Rio Grande do Sul devido a uma massa de ar polar que se aproxima. Pode haver registros de geada no Estado na quinta-feira (08) e na sexta-feira (09).

