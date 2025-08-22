Sábado, 23 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Rio Grande do Sul Frente fria causa queda nas temperaturas e novas chuvas fortes no RS neste fim de semana

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2025

Mínimas devem ser registradas ao final do dia, podendo ficar abaixo de 10ºC. (Foto: Freepik)

A passagem de uma frente fria traz nova ocorrência de chuvas fortes e temporais ao Rio Grande do Sul neste fim de semana, além da queda acentuada de temperaturas. Conforme a empresa Metsul Meteorologia, as mínimas devem ser registradas ao final do dia, com termômetros indicando menos de 10ºC na maioria do mapa gaúcho, inclusive em cidades como Porto Alegre.

Nessa sexta-feira (22), o Estado se encontrava sob a influência de uma frente quente que provocou chuva, raios e granizo no Sul e no Leste, enquanto no Oeste, Centro e Metade Norte o tempo se abriu com sol e calor – em alguns pontos acima de 30ºC.

O ar quente é trazido por uma corrente de jato de baixos níveis (JBN) intensa e que, além do calor em parte do Estado, traz vento forte em diversas regiões, detalha o site metsul.com.  Nas próximas horas, um sistema frontal impulsionado pela massa de ar frio avança de Sul para Norte no território gaúcho, com risco de nova ocorrência de chuva forte ou mesmo temporais.

Em Porto Alegre e demais cidades da Região Metropolitana, a frente fria chega entre o final da madrugada e o começo da manhã, depois de um início de sexta-feira com vento, tempo firme e temperatura alta para o período noturno. O fenômeno deve se estender a áreas de Santa Catarina e Paraná no final do dia.

Neste domingo (24), a frente fria mantém a chuva em pontos do Norte e do Nordeste gaúchos, especialmente na Serra, Litoral Norte e Alto Uruguai, enquanto na maior parte do Estado o tempo melhora pela chegada de ar frio e seco. O sistema provoca instabilidade também em várias regiões catarinenses e paranaenses.

Entenda

O Rio Grande do Sul, que nessa sexta-feira estava sob influência de uma frente quente e que avançou de Noroeste para Sudeste, será afetado neste sábado por uma frente fria que se desloca de Sul para Norte, modificando o perfil de risco de tempestades.

Uma frente quente ocorre quando uma massa de ar quente avança sobre uma região dominada por ar mais frio. Como o ar quente é menos denso, ele sobe de maneira lenta e gradual sobre o ar mais frio, formando nuvens com instabilidade.

Já a frente fria acontece quando uma massa de ar frio avança sobre uma região de ar quente. Aí, o ar frio, mais pesado e denso, força o ar quente a subir rapidamente, o que favorece a formação de nuvens de grande desenvolvimento vertical. Quando uma frente quente atua no Rio Grande do Sul, os principais efeitos são chuva forte, granizo em muitos locais e uma enorme quantidade de raios.

Frentes frias precedidas por ar muito quente têm como maior risco chuva forte e vento, com menos raios, embora possam ocorrer episódios isolados de granizo. Não estão previstos vendavais generalizados, mas podem ocorrer episódios pontuais de vento muito forte, com danos. Devido à divergência de vento pela corrente de jato, há um risco de tornados, em particular na Metade Norte, entre o Planalto e a Serra.

(Marcello Campos)

