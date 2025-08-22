Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul encerra primeiro semestre com queda de 17% no índice de mortes violentas

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2025

Na contramão, os feminicídios subiram de 35 para 45

O Rio Grande do Sul fechou os primeiros sete meses deste ano com queda de 17% no índice de mortes violentas, na comparação com o mesmo período de 2024. Os homicídios dolosos diminuíram 22%, com 647 casos contra 826 de janeiro a julho de 2024. As ocorrências de latrocínio retrocederam 27%. Foram 16 vítimas em 2025 frente as 22 no ano anterior. Na contramão, os feminicídios subiram de 35 para 45, indicador impactado ainda pelo final de semana de Páscoa em que foram registrados 10 óbitos.

Apenas durante a Sexta-Feira Santa, o Estado registrou seis mulheres assassinadas por parceiros ou ex-companheiros, uma situação sem precedentes no Rio Grande do Sul. Entre sexta e a segunda, o número chegou a dez vítimas.

Nos crimes contra o patrimônio, o Estado também apresentou reduções. As ocorrências bancárias despencaram 67%, com sete situações nos primeiros sete meses de 2025, contra 21 no ano passado. O roubo a pedestre diminuiu de 9.140 para 7.527 (-18%), enquanto o roubo de veículos caiu 9%, passando de 1337 para 1.215 casos.

Os incidentes em transportes coletivos tiveram retração de 22%, com 154 de janeiro a julho de 2025, frente à 197 do ano anterior. Em estabelecimentos comerciais, os casos diminuíram de 2.864 para 2.462 (-14%). Já no campo, as ocorrências de abigeato seguem em queda. Foram 1.785 situações, contra 1.974 em 2024 (-10%).

Em julho, os casos de roubo a pedestre, abigeato, as ocorrências em estabelecimentos comerciais e em transporte coletivo apresentaram queda no comparativo com o mesmo período do ano passado. Com essa diminuição, tais indicadores registraram os menores índices da série histórica, que começou em 2010.

As ocorrências em transporte coletivo despencaram 65%, com oito em 2025 contra 23 em 2024. Nos estabelecimentos comerciais a queda foi de 10%, passando de 350 casos para 315. Os crimes de abigeato caíram de 316 para 268 (-15,2%), enquanto os roubos a pedestres diminuíram de 1.162 para 1.136 (-2%).

Ainda na comparação mês a mês, o Estado registrou baixa de 25% nos latrocínios (de quatro para três) e alta de 25% de homicídios dolosos (de 75 para 94). Os feminicídios subiram de cinco para nove casos. As ocorrências bancárias variaram de duas para três, enquanto os roubos de veículos aumentaram em 17% (de 140 para 164).

