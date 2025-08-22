Sexta-feira, 22 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Supremo condena Carla Zambelli a 5 anos de prisão por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Essa é a segunda condenação de Zambelli no STF neste ano.

Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Essa é a segunda condenação de Zambelli no STF neste ano. (Foto: Lula Marques/Agência Brasil)

O Supremo Tribunal Federal (STF) condenou na noite desta sexta-feira (22) a deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP) a 5 anos e 3 meses de prisão por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo. O placar foi de 9 a 2 pela condenação. A decisão foi consolidada em julgamento que aconteceu no plenário virtual da corte.

O relator, ministro Gilmar Mendes, defendeu a condenação e foi acompanhado por Luís Roberto Barroso, Luiz Fux, Cármen Lúcia, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Edson Fachin. Os ministros Kassio Nunes Marques e André Mendonça discordaram do voto do relator, ou seja, contra a condenação.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou a parlamentar pelo episódio que ocorreu em outubro de 2022, na véspera do segundo turno das eleições, quando Zambelli discutiu com o jornalista Luan Araújo, apoiador do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em uma rua de um bairro nobre de São Paulo, e perseguiu o homem com arma em punho.

Essa é a segunda condenação de Zambelli no STF neste ano. Em maio, por unanimidade, a parlamentar foi sentenciada com 10 anos de prisão pela invasão de sistemas e pela adulteração de documentos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A deputada federal licenciada está presa em Roma, na Itália, onde ficou foragida, desde 29 de julho. Ela é alvo de um pedido de extradição assinado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. Caberá à Justiça da Itália decidir, processo que pode levar entre um ano e meio e dois anos.

A maioria da Corte seguiu o voto do relator, Gilmar Mendes, que apontou “elevado grau de reprovabilidade” na conduta da deputada, ao perseguir um homem desarmado, na véspera da eleição, após troca de ofensas.

O magistrado argumentou que as prerrogativas asseguradas aos deputados correspondem aos deveres de agir rigorosamente dentro dos marcos legais que vinculam a atuação dos agentes públicos.

“As circunstâncias do crime são graves e justificam a ponderação negativa da variável. A acusada adentrou estabelecimento comercial em perseguição ao ofendido, após sacar a arma de fogo, gerando inequívoco perigo concreto aos frequentadores do local, que acentua a reprovabilidade da conduta”, alegou.

Segundo o relator, “ainda que a vítima tivesse iniciado a discussão e ofendido a honra da ré, a resposta consistente em constrangê-la com uma arma não pode ser considerada legítima”. “A legislação penal prevê mecanismos específicos para lidar com crimes contra a honra e ameaças e não legitima qualquer forma de retaliação armada”, completou.

Mendonça concordou com a condenação de Zambelli por constrangimento ilegal, com pena prevista de 8 meses de prisão, mas questionou a acusação de porte ilegal de arma de fogo. O ministro observou que o porte é caracterizado como ilegal apenas caso não haja autorização.

“A ré possuía autorização para porte de arma de fogo. Pode ter feito mal uso de seu ‘porte de arma’, mas o tinha, sem dúvidas”, pontuou.

O argumento já havia sido utilizado por Nunes Marques. Para o ministro, a conduta de Zambelli caracterizaria apenas um “ilícito administrativo”, já que a deputada federal licenciada tinha autorização para o porte. O ilícito, acrescentou Nunes Marques, deveria provocar somente a cassação da autorização do porte e a apreensão da arma de fogo.

Dessa forma, Nunes Marques votou pela absolvição de Zambelli do porte ilegal de arma de fogo e considerou que houve o crime de exercício arbitrário das próprias razões, mas que não seria mais possível puni-la por esta conduta.

Em crítica a Gilmar, o ministro afirmou que a deputada não realizou “mera perseguição armada” contra Araújo, mas que queria prendê-lo em flagrante após ter sua honra ofendida ao ouvir “te amo, espanhola”. A expressão é uma insinuação de que ela teria se prostituído quando morou na Espanha.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Brasil rejeita pedido da ONU para subsidiar delegações na COP30, conferência do clima em Belém do Pará
Rio Grande do Sul encerra primeiro semestre com queda de 17% no índice de mortes violentas
https://www.osul.com.br/supremo-condena-carla-zambelli-a-5-anos-de-prisao-por-porte-ilegal-de-arma-de-fogo-e-constrangimento/ Supremo condena Carla Zambelli a 5 anos de prisão por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento 2025-08-22
Deixe seu comentário

Últimas

Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul encerra primeiro semestre com queda de 17% no índice de mortes violentas
Política “Democracia não se faz com impunidade, omissão e covardia”, afirma Alexandre de Moraes
Mundo Em evento na Colômbia, Lula diz que países ricos usam combate ao crime como “pretexto para violar soberania”
Economia Ibovespa salta 2,6% no último pregão da semana; dólar recua
Mundo Polícia argentina cumpre mandados de busca após áudios vazados ligarem irmã de Milei a suposta cobrança de propina
Porto Alegre Porto Alegre registra chuva equivalente a quase todo o mês de agosto nesta sexta-feira
Porto Alegre Defesa Civil alerta para risco de deslizamentos de terra em Porto Alegre
Política Defesa de Bolsonaro responde ao ministro Alexandre de Moraes e nega descumprimento de medidas: “Vazios de indícios”
Política Eduardo Bolsonaro recebeu R$ 4,1 milhões em menos de dois anos e Carlos R$ 4,8 milhões em um ano, diz a Polícia Federal
Política Bolsonaro recebeu R$ 44 milhões desde 2023, quase metade em Pix
Pode te interessar

Brasil Brasil rejeita pedido da ONU para subsidiar delegações na COP30, conferência do clima em Belém do Pará

Brasil Aposentados e pensionistas do INSS vão receber R$ 2,9 bilhões em atrasados na Justiça

Política “Democracia não se faz com impunidade, omissão e covardia”, afirma Alexandre de Moraes

Mundo Em evento na Colômbia, Lula diz que países ricos usam combate ao crime como “pretexto para violar soberania”