Rio Grande do Sul Frente fria com chuva forte e vendavais acabará com onda de calor no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Mau tempo deve causar estragos no território gaúcho Foto: Vanessa Silva/PMPA Mau tempo deve causar estragos no território gaúcho (Foto: Vanessa Silva/PMPA) Foto: Vanessa Silva/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A onda de calor que castiga os gaúchos desde o dia 2, com vários dias em que a temperatura passou dos 40ºC e que nesta terça-feira (11) atinge o seu máximo de intensidade no Estado, está com as horas contadas. Uma frente fria vai colocar fim ao calorão, mas com um preço: transtornos e danos por chuva forte e temporais com vendavais.

A onda de calor terá o seu último dia nesta quarta-feira (12). Áreas de instabilidade fortes com chuva e temporais já afetam um maior número de municípios pelo avanço de uma frente fria, mas antes da chuva diversos pontos da Metade Norte ainda devem ter calor com marcas em algumas localidades acima dos 35ºC. Na Metade Sul, a temperatura cai bastante.

A MetSul projeta que do meio da tarde desta terça-feira em diante e durante a noite se formem áreas de instabilidade em diversas regiões com chuva que será irregular, embora localmente forte a intensa acompanhadas de temporais isolados.

Qualquer temporal que se formar pode ser muito forte a severo com vento em alguns pontos próximo ou acima de 100 km/h com destelhamentos, queda de árvores e postes, danos diversos e falta de energia.

A MetSul salienta que não há como antecipar onde exatamente (bairro ou cidade) vão se formar estas tempestades mais severas, apenas delimitar uma área de risco mais ampla que compreendem o Oeste, o Centro, Sul e o Leste do Estado, apesar de não se afastar em outros pontos. Estes núcleos isolados podem formar ainda nuvens com altíssima quantidade de raios devido ao calor intenso.

Na quinta-feira (13), a frente fria estará sobre o Rio Grande do Sul e traz chuva durante o dia para a maior parte dos municípios. Mais ao extremo Sul do Estado o tempo deve começar a firmar.

Dados indicam alto risco de chuva forte a intensa em pontos da Metade Sul, mas temporais isolados podem provocar chuva forte e um risco menor de vendavais isolados em outras regiões.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/frente-fria-com-chuva-forte-e-vendavais-acabara-com-onda-de-calor-no-rio-grande-do-sul/

Frente fria com chuva forte e vendavais acabará com onda de calor no Rio Grande do Sul

2025-02-11