Por Redação O Sul | 14 de abril de 2023

Sol e calor desaparecem do Rio Grande do Sul e de outros Estados nos próximos dias Foto: Alex Rocha/PMPA Sol e calor desaparecem do Rio Grande do Sul e de outros Estados nos próximos dias. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

Apesar do declínio das temperaturas nesta sexta-feira (14) no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, durante este fim de semana elas se manterão estáveis na maioria das capitais do País. Há previsão de chuva em algumas regiões, mas a primeira queda de temperatura do outono só vai ocorrer às vésperas do feriadão de Tiradentes, celebrado no dia 21 deste mês.

Até segunda-feira (17), os maiores volumes de chuva devem ocorrer em parte das regiões Norte e Nordeste, além de áreas pontuais dos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. Estão previstos acumulados superiores a 70 milímetros, segundo informações do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Já em grande parte das regiões Sul e Sudeste, no semiárido nordestino e no centro-norte de Roraima, a previsão é de pouca chuva. No período de 18 a 26 de abril, a previsão do Inmet indica volumes de chuva maiores, podendo ultrapassar 90 milímetros na faixa Norte e Oeste do País. As projeções indicam queda de temperaturas a partir de quarta-feira (19).

De acordo com a Climatempo, a massa de ar polar pode derrubar as temperaturas em São Paulo, no Centro-Sul do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, em Mato Grosso do Sul, no extremo Sul de Goiás e no extremo Sul/Sudoeste de Mato Grosso.

As previsões da Climatempo indicam mínima de 15° e máxima de 22° na próxima sexta-feira (21) em São Paulo. Em Porto Alegre, na quarta-feira, os termômetros devem ficar entre 12° e 26º.

Porto Alegre

Neste sábado (15), as temperaturas ficam entre 17ºC e 20ºC em Porto Alegre, com chuva ao longo do dia, segundo a Metsul Meteorologia. Neste domingo (16), os termômetros oscilam entre 18ºC e 25ºC na Capital gaúcha, com chuva fraca.

Na segunda (17), a mínima será de 18ºC, e a máxima de 26ºC na Capital gaúcha.

