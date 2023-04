Rio Grande do Sul “O Estado tem de facilitar a vida das pessoas e oferecer melhora na qualidade de vida”, diz o governador Eduardo Leite

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2023

Segundo Leite, com as contas em dia, o governo pode avançar em programas de investimentos Foto: Gustavo Mansur/Secom Segundo Leite, com as contas em dia, o governo pode avançar em programas de investimentos. (Foto: Gustavo Mansur/Secom) Foto: Gustavo Mansur/Secom

O governador Eduardo Leite afirmou que o Estado tem de “facilitar a vida das pessoas e oferecer melhora na qualidade de vida”. A declaração foi dada no 36° Fórum da Liberdade, em Porto Alegre.

Acompanhado do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, Leite abordou o tema “Os rumos políticos do Brasil: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve”.

Leite elencou os desafios vividos na sua primeira gestão como governador. Ele enumerou os programas de modernização realizados no Estado, como a reforma da Previdência e a reestruturação da carreira dos servidores. Destacou também as privatizações feitas no seu primeiro mandato e abordou os desafios dos próximos quatro anos.

“Com as contas em dia, nós podemos avançar em programas de investimentos, mas ainda há muito a ser feito. O Estado tem de facilitar a vida das pessoas e oferecer melhora na qualidade de vida. Por isso, temos trabalho a fazer”, declarou Leite.

O tucano relatou iniciativas em curso para desburocratizar a vida de quem empreende e como isso impacta na economia local, a fim de tornar o Rio Grande do Sul mais competitivo e atraente a investimentos.

Segundo Leite, “melhoria da gestão pública, parcerias em concessões com a iniciativa privada e modernização das estruturas do Estado têm colocado o Rio Grande do Sul de volta ao mapa dos investimentos”.

