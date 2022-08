Geral Frente fria pode trazer neve ao Sul do País neste domingo; veja previsão

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











A passagem de uma frente fria provoca grandes mudanças no Sul do Brasil nos próximos dias. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A passagem de uma frente fria provoca grandes mudanças no Sul do Brasil nos próximos dias. A previsão indica temporais, ventania e frio intenso. Há possibilidade até de neve nos pontos mais altos da serra do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. O frio será intenso na Região.

Neste sábado (27), uma nova frente fria chega ao Estado gaúcho e a chuva que estava mais concentrada no Sul do Rio Grande do Sul se espalha. Na Grande Porto Alegre e na porção norte do Estado, as pancadas devem chegar apenas à noite. Há alerta para temporal em Bagé e em Rio Grande. As rajadas de vento variam de 40 a 50 km/h no norte e oeste do Rio Grande do Sul, do oeste ao sul de Santa Catarina e no sul do Paraná. A previsão é de rajadas de 50 a 70 km/h no Rio Grande do Sul, entre a capital e o sul do estado. A chuva prevista pode ser forte e com raios.

Os ventos serão ainda mais intensos de Tramandaí até o litoral sul do estado. As rajadas variam de 60 a 80 km/h.

Umidade em níveis críticos

Na maior parte de Santa Catarina e no Paraná, este sábado ainda será marcado pelo tempo firme ao longo do dia. Inclusive, exceto pelo sul, litoral e capital, a umidade do ar fica em estado de atenção, abaixo dos 30% no estado paranaense, podendo chegar em valores mais críticos ainda no extremo noroeste do estado. A previsão indica índices abaixo dos 20%, o que já é considerado estado de alerta. Para ambos os casos, recomenda-se cuidados redobrados com a saúde, sobretudo de quem já tem problemas do trato respiratório, idosos e crianças.

Frio, neve e geada

No domingo (28), a frente fria avança para o Sudeste do país, contudo ainda deve provocar instabilidades no Sul do país, com a sua passagem. Há previsão de chuva no centro-norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e centro-sul do Paraná. Em Porto Alegre a chuva está prevista para o período da manhã. Já em Curitiba, a partir da tarde e, em Florianópolis, ao longo do dia. Com a presença de umidade e das baixas temperaturas, por conta da influência da alta polar com centro a leste da Argentina, há chance, ainda que pequena, de neve nos pontos mais altos da serra catarinense e gaúcha, na noite de domingo. Já na região de Bagé há chance para formação de geada, entre a madrugada e manhã deste domingo.

A diferença da temperatura máxima prevista para a capital catarinense é de quase 10 graus deste sábado para o domingo. Na capital gaúcha está prevista uma queda de mais de 15 graus na temperatura máxima. Já nos pontos mais altos da serra gaúcha, como em São José dos Ausentes e em São Joaquim, na serra catarinense, o domingo pode começar ainda mais gelado, com os termômetros marcando temperaturas abaixo de 0°C. As informações são do Climatempo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral