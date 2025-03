Rio Grande do Sul Frente fria traz chuva e fim das temperaturas extremas no RS a partir do próximo domingo

Alívio na onda de calor excessivo é esperado pelos gaúchos há quase duas semanas. (Foto: César Lopes/Arquivo PMPA)

A onda de calor extremo que atinge o Rio Grande do Sul há quase duas semanas deve se despedir a partir do próximo domingo (9), com a chegada de uma frente fria procedente da Argentina e com ingresso pela fronteira com o Uruguai. Conforme a empresa de meteorologia Metsul, a previsão é de chuva e temperaturas entre 22ºC e 25ºC em diversas cidades, ou mesmo abaixo de 20ºC em pontos de maior altitude.

Até lá, porém, o clima escaldante prossegue no Estado, com com máximas acima de 35ºC na grande maioria dos municípios e termômetros apontando acima de 40ºC em alguns áreas do mapa gaúcho, especialmente no Oeste, Noroeste, Centro, Vales e Região Metropolitana de Porto Alegre.

Os gaúchos chegaram a ter uma trégua em fevereiro, com clima agradável após uma primeira onda de calor na metade inicial do mês (especialmente entre os dias 2 e 12 do mês). Mas o calor “senegalesco” voltou com força total e índices bem acima da média histórica do período.

Texto publicado no site metsul.com traça uma linha do tempo do calorão ao longo de 12 dias consecutivos até 3 de março. Fez 36,3ºC em 20 de fevereiro (Quaraí), 38,5ºC no dia 21 (Quaraí), 36,4ºC no dia 22 (Santiago), 38,3ºC no dia 23 (Santiago), 38,1ºC no dia 24 (Quaraí e Santiago), 39,4ºC no dia 25 (São Gabriel), 37,4ºC no dia 26 (São Borja e Campo Bom), 34,6ºC no dia 27 (Campo Bom), 36,2ºC no dia 28 (Campo Bom), 38ºC em 1º de março (Santa Maria), 38,1ºC no dia 2 (Santiago), 40,5ºC no dia 3 (Santiago), 39,9ºC no dia 4 (Quaraí) e 38,7ºC nessa quarta-feira, 5 de maço (São Borja).

Próximos dias

Nesta quinta-feira (6), há condição para pancadas isoladas de chuva nas regiões Noroeste, Oeste e Missões, com acumulados de chuva entre 5 e 15 milímetros por dia. As mínimas ficam entre 19 e 25°C, ao passo que as máximas são projetadas de 31 a 39°C.

Já na sexta-feira (7), prosseguem as chuvas isoladas na metade Oeste e na Serra, com acumulados entre 5 e 10 mm/dia. As temperaturas mínimas variam de 19 a 26°C e as máximas oscilam de 31 a 39°C.

Sábado (8), o avanço de uma frente fria traz chuva moderada a forte na Campanha e no Sul. No restante do Estado, a massa de ar quente e seco mantém as temperaturas elevadas. As mínimas devem variar de 21 a 27°C e as máximas entre 31 e 40°C.

No domingo (9), a instabilidade se espalha pelo Rio Grande do Sul, com previsão de chuva forte, raios e granizo. Os acumulados variam entre 10 e 50 milímetros/dia. Mínimas entre 21 e 24°C, máximas de 31 a 38°C.

Para a segunda-feira (10), a tendência é de chuvas moderadas e persistentes no Norte, Noroeste e Nordeste, com volumes entre 20 e 40 mm/dia. Devido ao avanço da frente fria, as temperaturas finalmente não se elevarão tanto em relação aos dias anteriores, com mínimas entre 11°C e 20°C e máximas entre 20°C e 28°C.

A Defesa Civil Estadual reforça o alerta para a necessidade de cuidados especiais em meio à onda de calor extremo. Manter-se hidratado por meio do consumo regular de água é fundamental contra a desidratação, mesmo quando não há sede. A exposição direta ao sol deve ser evitada, especialmente entre 10h e 16h. Crianças, idosos e animais precisam ser mantidos em locais frescos e ventilados.

(Marcello Campos)

