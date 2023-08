Expointer Frente Parlamentar em Defesa do Setor Produtivo do Arroz será lançada na Expointer

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2023

O Rio Grande do Sul obteve em sua safra de arroz 2022/2023 uma produção de 7,2 milhões de toneladas. Foto: Reprodução O Rio Grande do Sul obteve em sua safra de arroz 2022/2023 uma produção de 7,2 milhões de toneladas. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A primeira Frente Parlamentar em Defesa do Setor Produtivo do Arroz na história da Assembleia Legislativa será instalada durante a 46ª edição da Expointer, em Esteio. Proposta e presidida pelo deputado Marcus Vinícius de Almeida (PP), o grupo de trabalho será lançado oficialmente no dia 28 de agosto, às 18h, dentro do Parque de Exposições Assis Brasil.

De acordo com o proponente, a Frente é uma demonstração de apoio à indústria do arroz e ao bem-estar alimentar da população, além de ser um caminho para políticas públicas mais efetivas para o setor. “O arroz transcende o campo alimentar para se tornar um símbolo de nossa cultura. A coalizão que estamos lançando não apenas reconhece o valor do arroz, mas busca soluções para os desafios enfrentados pelos produtores, salvaguardando a sustentabilidade da produção e o fluxo constante em nossas mesas”, disse Marcus Vinícius.

O parlamentar também ressaltou o momento da instalação e fez referência ao Parque de Exposições. “O Rio Grande do Sul obteve em sua safra de arroz 2022/2023 uma produção de 7,2 milhões de toneladas, a segunda maior produtividade da história. Ao mesmo tempo, em meio à Expointer, que proporciona um espaço de encontro para produtores, especialistas e entusiastas do setor, cria um ambiente propício para a criação desse grupo de trabalho, porque acima de tudo, esse espaço sublinha a colaboração entre os setores público e privado”, explicou o deputado.

Segundo o presidente do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), Rodrigo Warlet Machado, o arroz serve de alicerce econômico, sustentável e social, ancorando inúmeras famílias gaúchas ligadas à sua produção. “Isso suscita a expectativa de uma maior visibilidade do setor no cenário político, conduzindo a políticas públicas mais eficazes, que beneficiarão tanto os produtores quanto os consumidores finais. O lançamento durante a Expointer traduz muito disso”, ressaltou Rodrigo.

O presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Estado do Rio Grande do Sul (Federarroz), Alexandre Velho, projeta que o futuro do segmento é promissor. “Aliando e ajustando a sintonia do público com o privado, do produtor ao consumidor, o setor só tem a crescer. É mais um passo pela representação que precisamos”, salienta o presidente.

