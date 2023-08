Expointer Expointer terá seminário “Invasão Zero” para discutir segurança no campo

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2023

O Parque de Exposições Assis Brasil será palco de discussões de dois temas que impactam diretamente a vida dos produtores rurais de todo o País. “Invasão Zero: pelo fim das invasões de terra e promoção da paz e segurança no campo” e “Marco Temporal: Desafios e Implicações” fazem parte do seminário que será realizado no dia 26 de agosto, às 14h30min, na Casa da Farsul. O evento acontece no mesmo dia de abertura da Expointer.

O seminário será promovido em parceria entre Farsul, Faesc e o gabinete do deputado federal Zucco (Republicanos-RS), que atua como presidente da CPI do MST na Câmara dos Deputados. “Tivemos uma escalada estranha e perigosa na quantidade de invasões de propriedades. Por isso, o setor produtivo reagiu com a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar o que está por trás desse movimento. Paralelamente a isso, temos a discussão do Marco Temporal no Congresso e no STF, cujo resultado pode trazer impactos profundos no direito à propriedade e na segurança alimentar do Brasil. São dois temas da mais alta relevância para o agronegócio”, destacou Zucco.

