Brasil Frio e chuva: feriado de Tiradentes será marcado por passagem de massa de ar polar no centro-sul do Brasil

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











A previsão é de geada no planalto paranaense e nas serras gaúcha e catarinense. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O feriado de Tiradentes, nesta sexta-feira (21), e o fim de semana devem ser marcados pelo frio na maior parte do País. Isso porque uma massa de ar polar que avança sobre o centro-sul do Brasil desde quarta-feira (19) derrubará as temperaturas nos estados da Região Sul e em parte de Mato do Grosso do Sul e de São Paulo.

De acordo com a Climatempo, essa massa de ar será a mais forte de 2023 até agora, podendo inclusive baixar os termômetros mesmo em Rondônia e no Acre, com possibilidade de recorde de frio nas capitais destes estados.

Na região Sul, as chuvas intensas, com acumulados maiores que 60 mm, devem afetar áreas do centro-oeste e sul do Paraná, além do extremo nordeste de Santa Catarina.

Além disso, em Santa Catarina são esperados volumes expressivos de chuva até o dia 22. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também aponta as regiões Centro-Oeste e Sudeste como possíveis pontos de fortes chuvas. A região Norte também deve ser afetada por conta da combinação do calor e a alta umidade com a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT).

Até o dia 22 são esperados volumes expressivos de chuva em Santa Catarina, incluindo as regiões Centro-Oeste e Sudeste, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A previsão também indica grandes acumulados de chuva no Norte do país, provocadas pela combinação do calor e a alta umidade com a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT).

Já em localidades como o noroeste de São Paulo, centro-sul de Minas Gerais e Goiás e interior do Nordeste, pouca chuva é esperada.

Recordes de frio

Ainda segundo a Climatempo, Porto Alegre e Curitiba devem estabelecer os novos recordes de frio em 2023 com temperaturas entre 11°C e 24°C, e 8°C e 18°C na sexta-feira (21), respectivamente.

Os novos recordes de menor temperatura de 2023 devem girar em torno dos 10°C em Florianópolis, São Paulo e Campo Grande. Na sexta-feira a previsão é de mín. 14°C/máx. 22°C para Florianópolis, mín. 9°C/máx. 21°C em São Paulo e mín. 12°C/máx. 25°C Campo Grande.

Com o avanço da primeira massa de ar polar de 2023, não se descarta a possibilidade de geadas nas áreas mais altas da serra gaúcha, da serra catarinense e no planalto do Paraná, em que mínimas abaixo de 4°C podem ser registradas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/frio-e-chuva-feriado-de-tiradentes-sera-marcado-por-passagem-de-massa-de-ar-polar-no-centro-sul-do-brasil/

Frio e chuva: feriado de Tiradentes será marcado por passagem de massa de ar polar no centro-sul do Brasil

2023-04-20